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Бизнес

С «Бакай Банком» супервыгодно: платите по кредитам меньше

Вы предприниматель и хотите быстро и выгодно выплатить долги по кредитам? «Бакай Банк» предлагает идеальное решение для вас — «Экспресс-рефинансирование».

Уникальный продукт специально разработан для тех, кто хочет пересмотреть условия своих кредитов и уменьшить ежемесячные выплаты.

Преимущества «Экспресс-рефинансирования»:

  • Быстрое рассмотрение заявки — получите решение без долгого ожидания!
  • Нет необходимости в согласии супруга — меньше бюрократии, больше удобства!
  • Низкие процентные ставки — экономьте на процентах и вкладывайте больше в свой бизнес!

Кредит предоставляется в национальной валюте. Получить по нему можно от 15 тысяч до 500 тысяч сомов. Срок ссуды составляет до 36 месяцев. Процентная ставка определяется на 5 пунктов ниже текущей ставки рефинансируемого кредита.

Для кредитов до 300 тысяч сомов обеспечение не требуется, а для кредитов свыше этой суммы потребуется поручительство или движимое имущество.

Погашение кредита осуществляется ежемесячными равными платежами, а эффективная процентная ставка начинается от 26 процентов годовых.

Не упустите шанс снизить свои ежемесячные выплаты и улучшить условия своих кредитов!

«Экспресс-рефинансирование» от «Бакай Банка» — это ваш путь к успешному и процветающему бизнесу.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/296364/
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