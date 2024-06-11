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Бизнес

MEGA прокачала тарифы для интернет-устройств

Государственный оператор сотовой связи MEGA рад сообщить об улучшении технических возможностей в пакетах «Wi-Fi Роутер» и «Wi-Fi Роутер Регион»!

Теперь абоненты MEGA имеют еще больше возможностей для комфортного и быстрого серфинга в сети на максимальной скорости. А это значит, что вы сможете свободно потреблять контент, постоянно быть на связи, играть в игры, работать удаленно, смотреть любимые фильмы в высоком разрешении и многое другое.

Стоимость подключения к тарифу — 0 сомов. Абонентская плата в пакете «Wi-Fi Роутер» за 30 календарных дней составляет 950 сомов, в пакете «Wi-Fi Роутер Регион» — 650 сомов. Приобрести 4G Wi-Fi роутеры и модемы можно в центрах продаж и обслуживания MEGA! Пользуйтесь высокоскоростным интернетом от MEGA везде — дома, на даче или в офисе.

Не упустите возможность обновить свой интернет-пакет и наслаждаться высокой скоростью летнего онлайн-серфинга!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/296317/
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