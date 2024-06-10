КИТ-форум 2024: MEGA активно выступает в поддержку отечественных инноваций

7-8 июня в Бишкеке прошло крупнейшее событие в области IT и цифровых инноваций – Кыргызстанский форум информационных технологий — 2024 (КИТ).

В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, государственных органов, международные эксперты, IT-специалисты. На КИТ-форуме впервые выступили IT-сообщества Кыргызстана: Agile, MD, AI, Pro quality, BA, Mobile, Front Spot Asia, AWS, IT HR и другие.

Государственный оператор сотовой связи MEGA выступил партнером форума. В новой стратегической роли в качестве ведущей платформы для реализации и поддержки цифрового GovFinTech MEGA активно выступает в поддержку отечественных инноваций. Компания способствует развитию цифровой экономики в Кыргызстане с фокусом на максимальное использование потенциала данных. В MEGA уверены, что взаимодействие с IT-индустрией и национальными инноваторами поможет эффективному формированию устойчивой и высокотехнологичной будущей экосистемы страны.

Стоит отметить, что огромный интерес посетителей экспозиции современных разработок и технологий на KIT Expo вызвал стенд компании, на котором были представлены смарт-продукты MEGA. Пользователи высоко оценили цифровые предложения от госоператора.