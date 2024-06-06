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Бизнес

ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено

Уважаемые пользователи! Накануне ночью «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ») провел плановые технические работы по обновлению системы. В результате этого были временно недоступны операции по картам, процессируемым на базе ЗАО «МПЦ», а также в приложениях «Элкарт Мобайл» и «Элкарт Трейд».
 
Подобные обновления системы проводятся на регулярной основе для повышения безопасности, производительности и улучшения функциональности всех процессов. В результате проведенных работ улучшены стабильность и эффективность сервисов системы, которые стали более удобными, современными и адаптированными к потребностям и предпочтениям пользователей.
 
В настоящее время обновление системы завершено, все сервисы работают в штатном режиме. Благодарим всех пользователей за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем.
 
Лицензии № 2001120515 от 12.05.2015 г., № 3030200220 от 20.02.2020 г., № 6001280220 от 28.02.2020 г.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295955/
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