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Бизнес

Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР

Объем налоговых выплат по группе «Газпром» в Кыргызстане за первый квартал 2024 года составил 2,1 миллиарда сомов, рост по сравнению с объемом выплат за аналогичный период 2023 года (1,9 миллиарда сомов) составил 11 процентов.

Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане продолжает активно поддерживать развитие национальной экономики через стабильные и надежные поставки энергоресурсов, трудоустройство более 12 тысяч жителей страны и неукоснительное исполнение налоговых обязательств.

Таким образом, за все время работы группы «Газпром» в Кыргызской Республике в бюджет страны было перечислено более 73,9 миллиарда сомов в виде налогов и иных платежей, объем инвестиционных вложений в развитие нефтегазовой отрасли страны превысил 42 миллиарда сомов.

Группа компаний «Газпром» входит в число крупнейших налогоплательщиков республики и считает свой вклад в развитие экономики и общества неотъемлемой частью своей деятельности.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295855/
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