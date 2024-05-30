С 1 июня начнут отключать газ неплательщикам

Газовые службы «Бишкекгаз», «Чуйгаз», «Ошгаз» и «Джалалабатгаз» уведомляют, что с 1 июня 2024 года подача природного газа будет приостановлена абонентам, у которых накопилась задолженность по оплате от двух и более месяцев.
В последующем, чтобы снова подключиться к системе газоснабжения, абоненту необходимо будет сделать следующее:
- Погасить полную сумму задолженности. Оплату можно произвести любым доступным способом, в том числе посредством электронных кошельков MEGAPAY, «O!Деньги», Balance.kg.
- Предоставить квитанцию о погашении задолженности и написать заявление в офисах обслуживания населения на подключение.
- Оплатить стоимость подключения в офисах обслуживания населения.
Ввиду требований к безопасности системы газоснабжения подача природного газа будет возобновлена в течение трех рабочих дней.
Газовые службы отмечают, что неплательщиков неоднократно уведомляли о важности оплаты за потребленный природный газ ввиду необходимости своевременного исполнения контрактных обязательств перед внешним поставщиком газа.
Информацию о сумме задолженности/баланс на первое число месяца можно получить на следующих платформах:
- Справочная служба 4444 (звонок с мобильного бесплатный).
- Сайт www.gazprom.kg.