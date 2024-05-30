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Бизнес

С 1 июня начнут отключать газ неплательщикам

Газовые службы «Бишкекгаз», «Чуйгаз», «Ошгаз» и «Джалалабатгаз» уведомляют, что с 1 июня 2024 года подача природного газа будет приостановлена абонентам, у которых накопилась задолженность по оплате от двух и более месяцев.

В последующем, чтобы снова подключиться к системе газоснабжения, абоненту необходимо будет сделать следующее:

  1. Погасить полную сумму задолженности. Оплату можно произвести любым доступным способом, в том числе посредством электронных кошельков MEGAPAY, «O!Деньги», Balance.kg. 
  2. Предоставить квитанцию о погашении задолженности и написать заявление в офисах обслуживания населения на подключение. 
  3. Оплатить стоимость подключения в офисах обслуживания населения. 

Ввиду требований к безопасности системы газоснабжения подача природного газа будет возобновлена в течение трех рабочих дней.

Газовые службы отмечают, что неплательщиков неоднократно уведомляли о важности оплаты за потребленный природный газ ввиду необходимости своевременного исполнения контрактных обязательств перед внешним поставщиком газа.

Информацию о сумме задолженности/баланс на первое число месяца можно получить на следующих платформах:

  1. Справочная служба 4444 (звонок с мобильного бесплатный). 
  2. Сайт www.gazprom.kg

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295396/
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