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Бизнес

KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы

16 апреля 2024 года «Фонд Озеленения» (Green Foundation), созданный по инициативе Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка при поддержке МОФ «Инициативы Розы Отунбаевой» организовали посадку саженцев деревьев и кустарников в 5 школах и 6 детских садах Бишкека.

По уже сложившейся традиции большая делегация из сотрудников банка KICB, представителей МОФ «Инициативы Розы Отунбаевой» и Организации Ага Хана по развитию высадили деревья и кустарники в дошкольной образовательной организации № 25, которая находится в жилмассиве «Кок-Жар».

В посадке также приняли участие представители мэрии Бишкека и Министерства образования и науки КР.

Ежегодно экологи совместно с представителями МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» проводят инспекцию по образовательным учреждениям и выбирают наиболее нуждающиеся в озеленении. Эта инициатива также способствует повышению осведомленности об экологических проблемах среди населения и вовлечению общественности, а также подрастающего поколения в заботу об окружающей среде.

Помимо основного гранта на озеленение территории, KICB также подарил учебному заведению детскую литературу.

 Эта программа была создана с целью борьбы с изменением климата, сохранения биоразнообразия и создания зеленых зон в городах и приграничных участках. KICB c партнерами активно взаимодействуют с местными органами власти, чтобы реализовать эту значимую экологическую инициативу. Так, для посадки саженцев в этом году были отобраны 6 детских садов и 5 школ в Бишкеке, и одновременно с нашей сегодняшней посадкой проходит посадка еще в 10 учебных заведениях. Мы очень надеемся, что молодые деревья, которые мы сажаем сегодня, приживутся и при правильном уходе будут радовать детей своей яркой листвой уже следующей весной.

Ариф Али, председатель правления KICB

Справка

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (КИКБ) инициировал кампанию по посадке саженцев и сохранению деревьев, создав «Фонд Озеленения» в 2012 году для озеленения городов и создания благоприятных условий проживания в Кыргызской Республике. В 2024-м прошла 13-я посадка деревьев.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/291730/
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KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
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