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Бизнес

Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!

В головном офисе Doscredobank состоялось торжественное награждение победителей по итогам акции по международным денежным переводам «Совершай переводы в Doscredobank и получай призы». Банк наградил победителей ценными призами: iPhone 15 ProMax, MacbookAir, телевизоры, электросамокаты и многое другое.

«В этом году отмечается шестая годовщина моего сотрудничества с Doscredobank. Благодаря участию в одной из акций банка мне посчастливилось выиграть электросамокат! Хочу выразить огромную благодарность Doscredobank за такой подарок и неожиданную радость. Этот опыт еще раз подтвердил, что мое доверие и верность банку оцениваются по достоинству. Желаю Doscredobank дальнейшего процветания, удачи и новых достижений в будущем!» — поделился призер акции.

В рамках акции клиентам банка необходимо было совершать отправку или получение денежных переводов по системам: «Золотая Корона», «Контакт», «Юнистрим», «Астрасенд», UPT, Western Union, MoneyGram и RIA в любых валютах, которые доступны в системах.

Акция продолжалась в период с 11 сентября 2023 года до 15 марта 2024-го.

«Поздравляем победителей и желаем всем присутствующим продолжать быть активными участниками наших акций. Впереди нас ждут новые вызовы и новые победы!» — отметил управляющий директор банка Адилет Исаев.

Полный список призеров размещен на сайте: www.dcb.kg.

Кол-центр: 8686 (звонок с мобильного бесплатный).

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/289951/
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