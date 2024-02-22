Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon

Маркетплейсы делают жизнь покупателей лучше, предлагая удобный и выгодный способ совершения покупок онлайн. Там можно легко сравнивать цены между продавцами, выбирать товары, основываясь на отзывах, сроках доставки, и получать заказы удобным и быстрым способом. Вместе с Ozon мы составили топ-5 неочевидных лайфхаков о том, как сэкономить во время шопинга на маркетплейсе по максимуму. Следуя этим советам, ваши покупки станут еще выгоднее!

1 Хочу скидку! Ozon — это онлайн-платформа для шопинга, где представлен широкий ассортимент товаров с быстрой доставкой. В настоящее время маркетплейс предлагает более 250 миллионов товаров в свыше 20 категориях по привлекательным ценам. Во многих карточках товара есть кнопка «Хочу скидку!» Там можно ввести желаемую цену, обосновав продавцу, почему просите скидку, например, если увидели товар где-то дешевле. В течение 48 часов он должен рассмотреть ваше предложение и принять решение: одобрить, отклонить, предложить свой вариант. Многие идут навстречу, и благодаря этому получается покупать желаемое еще выгоднее. Такая скидка действует на одну единицу конкретного товара, а ее максимальный размер — 35 процентов.

2 Такой же, но дешевле На странице товара между его фотографиями и описанием можно заметить раздел «Похожие товары». Там можно найти те же или сходные по назначению позиции, в том числе по более бюджетным ценам. А правильно настроенные фильтры помогут отыскать вещи нужных характеристик, пусть и от менее известного производителя, но тоже качественные и дешевле.

3 Наборами выгоднее Помимо обычных распродаж, на Ozon есть и другие акции, когда, например, три товара можно приобрести по цене двух (3=2), идет ликвидация остатков либо снижение цен на товары определенного бренда. Некоторые продавцы или производители могут кооперироваться и предлагать наборы. Скажем, новая модель смартфона и уходовая косметика или казан вместе с подставкой. В паре получается выгоднее.

4 Чем больше, тем лучше Кроме того, на Ozon есть много оптовых продавцов, которые предлагают цены ниже розничных. Можно купить большую пачку влажных салфеток или 12 упаковок чая вместо одной маленькой, пять литров геля для стирки или мытья посуды вместо маленького флакона с выгодой до 60 процентов и так далее. Кроме очевидной экономии, такой подход помогает заботиться еще и об окружающей среде, так как одна упаковка большого объема с точки зрения производимых отходов лучше десятка маленьких.

5 Когда важна функциональность Этот лайфхак подойдет для тех, кто покупает на Ozon товары для собственного использования. Иногда бывает, что упаковка товара помята или надорвана, либо из двух флаконов в наборе остался всего один. Это новые и пригодные для применения вещи, зачастую в отличном состоянии, но за счет названных дефектов продавец снижает цену. Такие позиции можно найти в разделе «Уцененные товары» и здорово сэкономить.

А как покупать на Ozon еще выгоднее?

Для этого нужно установить мобильное приложение. Оно будет напоминать о выгодных предложениях и старте распродаж. Не ограничиваемся только лишь сайтом.

Сегодня жители Кыргызстана могут получить заказ в любом регионе страны, выбрав один из пунктов выдачи Ozon.

Кстати, сегодня так делают девять из десяти покупателей площадки, пользуясь возможностью проверить вещи, примерить одежду и обувь и бесплатно вернуть все, что не подошло (и даже спустя какое-то время). Кроме того, товары доставляются курьерской службой, а также в более чем 800 отделений «Кыргыз почтасы» и пункты выдачи Boxberry в разных регионах республики.

Надеемся, что наши лайфхаки позволят вам не только сэкономить деньги, но и найти качественные вещи на все случаи жизни, а также сделают покупки на Ozon еще комфортнее!