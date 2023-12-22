Оплачивайте товары и услуги через MegaPay и единый QR и получайте кешбэк

Государственный оператор сотовой связи MEGA в преддверии Нового года продолжает дарить подарки и объявляет о запуске грандиозной акции «Кешбэк в MegaPay».

Теперь у вас есть отличная возможность получить кешбэк в размере 5 процентов при оплате товаров и услуг через удобное и простое мобильное приложение MegaPay и единый QR с баланса телефона. Совершайте оплату с баланса телефона в точках оплаты с QR MegaPay и через приложение в кафе, ресторанах, аптеках и на АЗС. Оплачивайте также штрафы, налоги и госуслуги.

Каждая ваша покупка через мобильное приложение принесет вам не только удовольствие, но и дополнительную выгоду. При использовании MegaPay для оплаты вы будете получать кешбэк, который будет начислен на ваш лицевой счет. Кешбэк можно потратить на оплату любых сервисов в мобильном приложении.

Забудьте о сложных формах и переплате! Благодаря приложению MegaPay вы сможете быстро и легко оплачивать мобильную связь, интернет, тарифные планы и многое другое.

Активировать акцию легко и просто. Необходимо обновить приложение MegaPay до версии 3.7.3 и выше (доступно для скачивания в App Store и Google Play) и быть идентифицированным пользователем MegaPay. Всего несколько кликов — и вы становитесь участником выгодной программы. Не упустите шанс совершать покупки с умом!

Акция действует с 21 декабря 2023 года по 31 марта 2024-го.

* Детальный список доступных сервисов и точек оплаты с кешбэком и подробности акции указаны в приложении MegaPay в разделе «Кешбэк».

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!