Как выгодно собрать ребенка в школу?

Отличные новости от «Оптима Банка»! Как получить моментальный кредит без залога и справок до 250 000 сомов? Как быстро и со скидками собрать ребенка в школу? Подробности — в материале.

Моментальные карты Visa, ТЕЗ-кредит и эксклюзивные скидки! «Оптима Банк» рад объявить о запуске акции Back to School с 21 по 31 августа с участием мобильных точек в торговых центрах города.

В рамках акции у партнеров ТЦ «ЦУМ «Айчурок», ТД «Дордой Плаза», ТРЦ «Ала-Арча», ТРК «Детский мир» и ТРЦ «Tommi Mall» будут установлены мобильные точки банка, где каждый желающий сможет:

получить моментальную бесплатную карту VISA Instant;

мгновенно подключить мобильное приложение «Optima 24»;

получить ТЕЗ-кредит в течение 10 минут без залога и поручителя на месте.

Условия получения ТЕЗ-кредита в ОАО «Оптима Банк» очень просты:

наличие паспорта:

возраст заемщика — от 21 года;

официально оплачиваемые налоги в Социальный фонд КР;

без залога.

Заберите свою золотую карту, получите моментальный кредит и совершайте полезные и приятные покупки вместе с акцией Back2School в любимых торговых центрах города.

Партнеры «Оптима Банка» подарят дополнительные скидки для держателей карт Visa «Оптима Банка» в бутиках и магазинах, расположенных в торговых центрах:

ТЦ «ЦУМ «Айчурок»;

ТД «Дордой Плаза»;

ТРЦ «Ала-Арча»;

ТРК «Детский мир»;

ТРЦ «Tommi Mall»;

ТРЦ «Бишкек Парк».

Совершайте покупки в трех и более магазинах-партнерах, и «Оптима Банк» подарит вам гарантированный фирменный мерч, подготовленный специально в честь акции.

Справка.

Моментальные карты Visa — Visa Instant — международная неименная платежная карточка, которая обеспечивает доступ ко всем банковским услугам, предлагаемым по платежным карточкам «Оптима Банка». Она имеет при этом значительное преимущество — мгновенное получение.

ТЕЗ-кредит — это моментальный кредит без залога, справок и поручителей до 250 000 сомов. Нужен только паспорт. Процедура оформления займет порядка 10 минут. Кредит выдается от 26% годовых сроком до 24 месяцев, с аннуитетным графиком погашения.

Аннуитетный график погашения — график погашения кредита, предполагающий выплату основного долга и процентов по кредиту равными суммами через равные промежутки времени.

Задать дополнительные вопросы можно по электронной почте contact-center@optimabank.kg либо позвонив на короткий номер 9595 — для абонентов сети О!, Beeline и Megacom (звонок бесплатный).