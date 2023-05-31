KICB и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение в рамках программы поддержки женщин-предпринимателей и проектов малого и растущего бизнеса на сумму $15 миллионов в местной валюте. Соглашение подписали председатель правления KICB Ариф Али и региональный руководитель IFC Момина Аижазуддин.

«Подписание соглашения будет способствовать созданию эффективной системы поддержки женского предпринимательства, улучшению доступа малообеспеченных семей к большему количеству микрокредитов, а также поддержке женщин, начинающих собственное дело, в получении опыта успешного ведения бизнеса», — сказал Ариф Али, председатель правления KICB.

Эти средства позволят KICB предоставлять больше микрокредитов малообеспеченным семьям и финансировать микропредприятия, возглавляемые женщинами, что укрепит экономическую устойчивость страны.

«Укрепление партнерства между IFC и KICB отражает нашу стратегию продвижения финансовой инклюзивности, обеспечения доступа к кредитам и развития частного сектора в Кыргызской Республике. Данный пакет финансирования также позволит KICB эффективнее управлять валютными рисками и продолжить кредитование в национальной валюте, что является крайне важным в периоды, когда предприятия страдают от нехватки средств из-за сложной внешней среды», — отметила Момина Аижазуддин, руководитель Группы IFC по финансовым учреждениям.