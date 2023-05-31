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Бизнес

Налоговые отчисления группы компаний «Газпром» в КР за I квартал 2023 года

Выплата налоговых отчислений является одним из важнейших принципов государственности и обязательным со стороны всех физических и юридических лиц, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории республики.

Как известно, из налогов формируется госбюджет, из которого выплачиваются пенсии, зарплаты учителей и врачей, а также строятся и ремонтируются дороги, школы, больницы и другие социальные учреждения.

Одним из важнейших принципов работы группы компаний «Газпром» в Кыргызстане является прозрачное ведение бизнеса, важнейшей составляющей которого является своевременная выплата всех предписанных налогов в бюджет страны.

На сегодняшний день на территории Кыргызстана функционируют три компании группы «Газпром»:

  • ОсОО «Газпром Кыргызстан» — приоритетными направлениями деятельности компании являются транспортировка, распределение и реализация газа на территории Кыргызской Республики, а также реконструкция и расширение действующих газотранспортных систем;
  • ОсОО «Газпром нефть Азия» — предприятие занимается оптовой и розничной реализацией моторного топлива на территории республики.
  • ОсОО «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» — осуществляет логистику по поставке авиатоплива в Кыргызстан.

По итогам I квартала 2023 года объем налоговых отчислений в государственный бюджет Кыргызской Республики, включая выплаты в Социальный фонд, по группе «Газпром» составили 1 миллиард 929 миллионов сомов.

Совокупный объем налоговых выплат компаний по итогам 2022 года превысил 5 миллиардов 205 миллионов сомов.

За время деятельности группы компаний «Газпром» в государственный бюджет Кыргызской Республики было перечислено более 62 миллиардов 98 миллионов сомов, объем инвестиционных вложений в развитие нефтегазовой отрасли страны превысил 40 миллиардов 443 миллиона сомов.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/266908/
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