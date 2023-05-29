20:01
USD 87.59
EUR 93.76
RUB 1.09
Бизнес

Успевайте! У вас три дня, чтобы подключить «Яндекс+» бесплатно на 90 дней

Подписка предлагает кино, музыку, книги, скидки, а вы до сих пор гордо стоите в стороне, считая, что это баловство?

Для чего нужна подписка на «Яндекс.Плюс»

А что, если... попробовав один раз, вам так понравится, что вы не сможете больше от нее отказаться? Тем более сейчас подписка идет бонусом к любому тарифу О! из линейки perehodi.o.kg. Просто выбираете удобный пакет интернета, переходите на тариф, активируете подписку командой *090# или в приложении «Мой О!» и наслаждаетесь удобством сразу четырех сервисов.

А теперь представьте...

  • ваш плейлист обновляется каждый день хоть по несколько раз благодаря «Яндекс.Музыке» с учетом ваших предпочтений, а память телефона не захламляется тяжелыми файлами;
  • каждый вечер вам есть что посмотреть на «КиноПоиске», ведь там тысячи новых фильмов, популярнейшие сериалы, шоу. Качество отменное, грамотная система рекомендаций, возможность узнавать, кто из актеров в кадре, поиск фильмов по актерам, и бонусом (ура!) вы не вздрагиваете от внезапной рекламы, потому что ее нет;
  • сколько вы сэкономите в поездках на такси «Яндекс.Go» со скидкой 10 процентов, учитывая, что поездки в «Комфорте» и «Бизнесе» — это сплошное удобство;
  • как много нового вы сможете узнать вместе с Bookmate, будь то бизнес-лайфхаки, книги по психологии или художественная литература + тысячи подкастов на разные темы.

Акция действует до 31.05.2023. Предложение действует только для абонентов новой линейки тарифов «Переходи на О!», ранее не оформлявших подписку «Яндекс.Плюс». Подписка предоставляется бесплатно первые 90 дней, после чего в действие вступят стандартные условия. Подробнее на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, 16-0063-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/266712/
просмотров: 2152
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный оператор О! обнуляет трафик на Chat GPT
Будьте на связи в путешествии всего за 90 сомов
Что делать, если плейлист часто надоедает, — менять его быстро и бесплатно!
Подборка лучших игровых смартфонов 2023
Классное летО! — это когда БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ всего за 550 сомов
Мобильный оператор О! поздравляет с Днем связи!
Майские праздники в O!Store— третий аксессуар забираете в подарок!
Музыка под любое настроение + список интересных подкастов. Слушайте бесплатно!
Топ смартфонов — 2023 с мощным аккумулятором до 20 тысяч сомов
Как найти детей с помощью любого телефона?
Популярные новости
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали кредитное соглашение на&nbsp;сумму, эквивалентную $7&nbsp;миллионам KICB и ЕБРР подписали кредитное соглашение на сумму, эквивалентную $7 миллионам
Налоговые отчисления группы компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР за&nbsp;I квартал 2023 года Налоговые отчисления группы компаний «Газпром» в КР за I квартал 2023 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; выиграл два главных кубка Спартакиады «Кыргызтелеком» выиграл два главных кубка Спартакиады
KICB и&nbsp;IFC подписали кредитное соглашение на&nbsp;сумму, эквивалентную $15 миллионам KICB и IFC подписали кредитное соглашение на сумму, эквивалентную $15 миллионам
Бизнес
Beeline Кыргызстан приготовил сюрпризы в&nbsp;честь Дня защиты детей Beeline Кыргызстан приготовил сюрпризы в честь Дня защиты детей
KICB и&nbsp;IFC подписали кредитное соглашение на&nbsp;сумму, эквивалентную $15 миллионам KICB и IFC подписали кредитное соглашение на сумму, эквивалентную $15 миллионам
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; выиграл два главных кубка Спартакиады «Кыргызтелеком» выиграл два главных кубка Спартакиады
Налоговые отчисления группы компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР за&nbsp;I квартал 2023 года Налоговые отчисления группы компаний «Газпром» в КР за I квартал 2023 года
31 мая, среда
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:42
В Кыргызстане объявлен конкурс на лучший сценарий для фильма об Ормон хане
19:15
В Кыргызстан приедут врачи-волонтеры из Кореи
18:41
В Таласском районе чиновники незаконно передавали земли в частную собственность
18:30
1 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет