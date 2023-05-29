Успевайте! У вас три дня, чтобы подключить «Яндекс+» бесплатно на 90 дней

Подписка предлагает кино, музыку, книги, скидки, а вы до сих пор гордо стоите в стороне, считая, что это баловство?

Для чего нужна подписка на «Яндекс.Плюс»

А что, если... попробовав один раз, вам так понравится, что вы не сможете больше от нее отказаться? Тем более сейчас подписка идет бонусом к любому тарифу О! из линейки perehodi.o.kg. Просто выбираете удобный пакет интернета, переходите на тариф, активируете подписку командой *090# или в приложении «Мой О!» и наслаждаетесь удобством сразу четырех сервисов.

А теперь представьте...

ваш плейлист обновляется каждый день хоть по несколько раз благодаря «Яндекс.Музыке» с учетом ваших предпочтений, а память телефона не захламляется тяжелыми файлами;

каждый вечер вам есть что посмотреть на «КиноПоиске», ведь там тысячи новых фильмов, популярнейшие сериалы, шоу. Качество отменное, грамотная система рекомендаций, возможность узнавать, кто из актеров в кадре, поиск фильмов по актерам, и бонусом (ура!) вы не вздрагиваете от внезапной рекламы, потому что ее нет;

сколько вы сэкономите в поездках на такси «Яндекс.Go» со скидкой 10 процентов, учитывая, что поездки в «Комфорте» и «Бизнесе» — это сплошное удобство;

как много нового вы сможете узнать вместе с Bookmate, будь то бизнес-лайфхаки, книги по психологии или художественная литература + тысячи подкастов на разные темы.

Акция действует до 31.05.2023. Предложение действует только для абонентов новой линейки тарифов «Переходи на О!», ранее не оформлявших подписку «Яндекс.Плюс». Подписка предоставляется бесплатно первые 90 дней, после чего в действие вступят стандартные условия. Подробнее на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, 16-0063-КР.