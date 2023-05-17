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Бизнес

О сотрудничестве Центральной Азии и Китая: мнение обозревателя китайской CGTN

В китайском Сиане 18 мая откроется первый саммит «Китай — Центральная Азия». На фоне этого грандиозного события своим мнением о том, зачем странам Центральной Азии Китай, поделилась обозреватель Русской Службы CGTN Чжао Синь, которая не раз бывала в регионе, общалась с местной молодежью, политиками и экспертами.

По мнению Чжао, есть несколько причин. Во-первых, Китай — сосед Центральной Азии. Соседей не выбирают. В наши изменчивые времена, как говорится в пословице, ближний сосед лучше дальней родни. Китай и Центральная Азия развивают взаимодействие без каких-либо политических или идеологических предпосылок, не диктуют друг другу свои условия, дружат и сотрудничают не против кого-то. И такой формат взаимодействия, по-видимому, устраивает как страны Центральной Азии, так и Китай.

Конечно, важное значение имеют и экономические факторы. Китай — вторая по величине экономика мира и огромный рынок, привлекательный для любого бизнеса. Экономики Китая и стран Центральной Азии отлично дополняют друг друга. Здесь можно отметить как реализацию инфраструктурных проектов, так и неисчерпанный потенциал торгово-экономического сотрудничества.

Товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии в 2022 году увеличился на 40 процентов и превысил $70,2 миллиарда. Это новый исторический рекорд.

Кроме того, народы Китая и стран Центральной Азии близки друг другу в историческом и культурном плане. Стоит только посмотреть на то, какое культурное влияние Китай и Центральная Азия оказывали друг на друга во времена Великого Шелкового пути: по нему двигались не только торговые караваны, но и распространялись культурные достижения и духовные ценности, в том числе в таких сферах, как музыка, архитектура, живопись, прикладное искусство и многое другое.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265719/
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