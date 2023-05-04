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Бизнес

В ОАО «Кыргызтелеком» отметили День работника связи

ОАО «Кыргызтелеком» в честь Дня работника связи отметило вклад своего коллектива в развитие отрасли.

Сегодня в ОАО «Кыргызтелеком» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников связи. В нем приняли участие представители государственных органов, заслуженные работники связи, сотрудники компании и члены общественных организаций.

В рамках торжественной церемонии заместитель министра цифрового развития КР Замир Кожомуратов вручил работникам грамоты за плодотворный труд и поздравил с профессиональным праздником. Также мэрия Бишкека в лице вице-мэра Мурата Осмонова наградила почетными грамотами особо отличившихся сотрудников и вручила благодарственные письма.

Особое внимание было уделено чествованию лучших связистов «Кыргызтелекома». На торжественной церемонии генеральный директор Нурлан Мадаминов наградил почетными грамотами сотрудников за вклад в развитие связи, а профсоюз работников вручил памятные подарки тем, кто проработал от 15 до 50 лет.

В ходе мероприятия были объявлены итоги конкурса «Мой любимый «Кыргызтелеком». Торжественная церемония сопровождалась концертной программой приглашенных музыкантов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264914/
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