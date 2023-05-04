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Бизнес

Майские праздники в O!Store— третий аксессуар забираете в подарок!

В честь майских праздников в сети магазинов O!Store пройдет акция «1+1=3». Это значит, что каждый покупатель сможет получить одну вещь в подарок совершенно бесплатно.

Чтобы принять участие, приобретите два аксессуара, а третий, с самой низкой ценой, вы получите в подарок!

Акция продлится все выходные: 5, 6, 7, 8 и 9 мая.

Приходите за выгодной покупкой — это отличная возможность приобрести нужные аксессуары: беспроводные наушники, красивые чехлы и защитные стекла, зарядки и пауэрбанки для тех, кто не представляет свою жизнь без современных девайсов. Это могуть быть аксессуары для авто, кабели и товары для дома.

Ну а если вдруг вы присмотрите себе или в подарок крутой смартфон, часы или смарт-товар для дома, помните о том, что возможна покупка в рассрочку до 24 месяцев без процентов и первоначального взноса + работает бесплатная доставка по Бишкеку. Чтобы узнать дополнительную информацию и заказать товар, заходите на сайт ostore.kg или звоните по номеру 0705 007 000.

O!Store желает вам отличных выходных!

Акция «2+1» действует во всех магазинах O!Store, количество товара ограничено. В акции участвуют аксессуары стоимостью до 1 тысячи сомов, при этом цена подарочного аксессуара не может превышать стоимости одного из купленных, но может быть равна наименьшей сумме купленного аксессуара.

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, 16-0063-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264899/
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