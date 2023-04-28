Развитие торговли между Китаем и Центральной Азией: достижения и перспективы

Торговля между Китаем и пятью странами Центральной Азии продолжает динамично развиваться.

В ближайшее время в провинции Шэньси состоится четвертая встреча представителей Китая и стран Центральной Азии, на которой министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев вместе с другими министрами обсудят вопросы организации первого саммита глав государств Китай — Центральная Азия, сотрудничества в различных областях, а также международные и региональные вопросы.

25 января 2022 года председатель КНР Си Циньпин принял участие в видеосаммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии, и выступил с важной речью.

В последние годы механизмы сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии становятся все более совершенными, обмен и сотрудничество постоянно укрепляются. Местная продукция из Центральной Азии — верблюжье молоко из Казахстана, мед из Кыргызстана, сухофрукты из Таджикистана, хлопок из Туркменистана, вишня из Узбекистана и другое — постепенно становится более разнообразной и поступает на китайский рынок. Согласно данным, в 2022 году товарооборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии достиг $70,2 миллиарда.

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао заявил, что китайская сторона готова совместно со странами Центральной Азии обеспечивать безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок в регионе, содействовать развитию инфраструктуры и защищать энергетическую и продовольственную безопасность.

Китайская сторона настаивает на сохранении многосторонней торговой системы, укреплении сотрудничества в рамках ВТО и поддержке вступления в ВТО соответствующих стран Центральной Азии.

Благодаря географическим преимуществам Китай превратит торгово-экономическое сотрудничество между приграничными районами в новую точку роста для практического сотрудничества. Кроме того, Китай будет продолжать расширять и углублять сотрудничество с Центральной Азией в сфере науки, технологий, культуры и образования, чтобы обеспечить стабильное развитие региона в целом.