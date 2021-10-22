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Бизнес

Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении

Если ваш автомобиль оснащен сигнализацией, в доме установлена охранная система, а в офисе видеонаблюдение и вы пользуетесь тарифом «Умное устройство» от Мобильного оператора О!, следить за их работой проще простого через бесплатный сервис приложения «Мой О!».

Добавьте номера SIM-карт всех устройств в «Мои номера», следите за их балансом и пополняйте в нужный момент через кошелек «О!Деньги».

Будьте в курсе всех балансов

Добавьте до 50 номеров SIM-карт вашей «умной» техники, контролируйте на них остаток мегабайтов, минут и SMS, настраивайте для ваших номеров оптимальные условия.

Экономьте время

Забудьте про обращения в службу поддержки клиентов — все можно настроить самостоятельно не выходя из «Личного кабинета»! Управляйте номерами из любой точки мира без вопросов к оператору.

Посмотрите, насколько все просто!

  1. Откройте приложение «Мой О!» и выберите вкладку «Мои номера».

  2. Нажмите «добавить номер» и введите его.

  3. Введите PIN2 с рубашки от SIM-карты.

Если рубашка от SIM-карты у вас не сохранилась, то есть другой вариант добавиться в «Мои номера». Напишите заявление в O!Store. При себе необходимо иметь паспорт, номера должны быть зарегистрированы на вас.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/211237/
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