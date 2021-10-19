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Бизнес

Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!

Всегда свежие продукты для обедов на каждый день и праздничных застолий, выпечку, торты и блюда собственного производства, сладости, напитки и бытовую химию теперь можно купить в новом магазине сети Globus на проспекте Чингиза Айтматова, 29, в Бишкеке.

Торговая точка площадью 354 квадратных метра появилась на месте детского мира «Байчечекей», построенного еще в советское время. Решение о его реконструкции связано с многочисленными просьбами горожан открыть в этой части города Globus — магазин низких цен и приятных скидок в шаговой доступности от дома. Новость об открытии Globus’а порадует и молодежь «студенческого района», где расположено сразу несколько учебных заведений. Между парами можно забежать в магазин за напитками и обедом — в холодильниках всегда есть свежие сэндвичи, хот-доги, гамбургеры и чизбургеры торговой марки «Баатыр».

Традиционно на витринах Globus «Байчечекей» будет представлена качественная продукция, в том числе товары под собственной торговой маркой, отличающиеся от аналогов наиболее низкими ценами.

Как и в любых других магазинах сети, здесь будут действовать акции, скидки и специальные предложения для держателей накопительных карт.

Бесплатная регистрация в программе лояльности позволит постоянным клиентам ежедневно получать бонусы и самые выгодные предложения торговой сети.

Первых покупателей Globus на центральном проспекте Бишкека встретил 19 октября в 11.00. Не успеваете на открытие — приходите в любое другое удобное время.

Globus «Байчечекей» работает круглосуточно и всегда будет рад каждому покупателю!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/210875/
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