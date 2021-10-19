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Бизнес

В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!

Магазинов O!Store много не бывает — в самом центре Бишкека для большего удобства клиентов открыт уже второй филиал в ГУМе и 109-й по счету магазин в стране. Еще один филиал работает на минус 1-м этаже здания.

Новый филиал расположен по адресу: проспект Чуй, 92, в торгово-развлекательном центре ГУМ «Чынар» на 1-м этаже, вход со стороны улицы Киевской. Магазин работает каждый день с 10.00 до 22.00, без перерыва и выходных.

Тут всегда найдется чем порадовать клиентов — скидки, кешбэки, спецпредложения. Есть удобная возможность покупать в рассрочку. В честь открытия в новом магазине O!Store действуют праздничные скидки:

  • минус 20 процентов на все аксессуары до 1 тысячи сомов;
  • минус 10 процентов на все аксессуары от 1 тысячи сомов.

Обратите внимание, что акция действует только с 16.10.2021 г. по 15.11.2021 г. включительно. Количество товара по акции ограничено.

O!Store — это крупнейшая сеть по обслуживанию клиентов Мобильного оператора О!. Здесь можно найти современный подарок для себя и близких на любой кошелек. В магазинах O!Store огромный выбор смартфонов мировых брендов, есть все для подключения к скоростному мобильному интернету: роутеры, винглы, семейные комплекты. Более 2 тысяч аксессуаров для мобильных устройств: наушники, колонки, кабели, переходники, адаптеры, портативные пауэрбанки, фирменные рюкзаки и сумки. А еще умные комплекты для дома, которые можно подключить к умным тарифам для управления ими.

Дизайн офисов и магазинов компании разрабатывается в стиле хай-тек, а яркие цвета бренда дарят позитив. Здесь вам всегда рады помочь подключиться к мобильной сети, настроить мобильный интернет, сменить/восстановить или выбрать красивый номер, получить детализацию, пополнить баланс или обналичить средства с кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» без комиссии, решить любой вопрос о мобильной связи.

Узнайте адрес ближайшего к вам офиса продаж и обслуживания или магазина O!Store на сайте o.kg.

Мобильный оператор О! — всегда рядом!

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/210820/
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