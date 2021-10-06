Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно

С 2017 года в Кыргызстане работает филиал компании АО «Фридом Финанс». Его директор Бауыржан Сыдыков в интервью 24.kg рассказал, зачем компания проводит бесплатные тренинги по финансовой грамотности и инвестированию. А заодно дал несколько полезных советов о том, как выбрать надежного брокера.

— Бауыржан Турсынович, расскажите, пожалуйста, о группе компаний «Фридом Финанс», чем занимается и какие услуги доступны ее клиентам?

— АО «Фридом Финанс» — это дочерняя компания Freedom Holding Corp., который представлен в девяти странах (США, Казахстан, Россия, Германия, Кипр, Украина, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан). Холдинг осуществляет финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании под брендом Freedom Finance. Стоит отметить, что холдинг является первой брокерской компанией из стран СНГ, торгующейся на американской бирже Nasdaq Capital Market (NASDAQ).

Собственный капитал группы компаний Freedom Holding Corp. превышает $333 миллиона (на 30 июня 2021 года), количество открытых брокерских счетов — более 332 тысяч, рыночная капитализация холдинга составляет более $3,7 миллиарда.

Правила листинга на NASDAQ — одни из самых строгих среди мировых фондовых площадок. Биржа предъявляет высокие требования к отчетности, финансовым результатам и ликвидности, корпоративному управлению и прозрачности бизнеса.

— На чем специализируется филиал «Фридом Финанс» в Бишкеке?

— В Кыргызстане мы представлены в виде филиала «АО Фридом Финанс». Однако филиал пока не осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Наша задача — популяризировать тему финансовой грамотности, развивать культуру инвестирования. Мы проводим мастер-классы, тренинги, семинары на бесплатной основе.

Тренинги «Фридом Финанс» прошли уже 1,5 тысячи жителей Кыргызстана в формате офлайн.

— Как проходит процесс обучения?

— Мы начинаем проводить обучение с мастер-класса «Искусство инвестирования», который проходит ежемесячно для тех, кому интересна тема правильного управления личными финансами и инвестиции в целом, а также тех, кто видит, что простое хранение денег дома не приносит дохода. На мастер-классе рассказываем об эффективных способах вложения свободных средств и о том, какие пути инвестирования наиболее разумные. Например, мы поясняем, чем отличаются инвестиции в разные активы (драгоценные металлы, недвижимость, ценные бумаги, депозиты). Для удобства клиентов проводится поддержка при помощи WhatsApp-мессенджера.

Фото АО «Фридом Финанс». Бауыржан Сыдыков, директор филиала компании в Бишкеке

— Какие дальнейшие шаги следует предпринять человеку после прохождения обучения основам инвестирования?

— После обучения любой желающий может прийти к нам офис, где мы ответим на все интересующие вопросы. Если человеку нужны дополнительные знания, то он может продолжить обучение, пройдя курсы в формате онлайн в академии «Фридом Финанс» либо в формате офлайн в Алматы. Тем, кто прошел обучение базовым навыкам инвестирования и хотел бы начать торговать ценными бумагами на бирже, необходим специальный посредник — лицензированный брокер.

— По каким критериям необходимо выбирать надежного брокера?

— Для того чтобы выбрать добросовестного брокера, необходимо проверить ряд важных критериев. В первую очередь нужно смотреть на наличие лицензии регулятора финансового рынка, так как она подтверждает законность действий брокерской компании. К тому же для получения данной лицензии компания должна соответствовать строгим требованиям регулятора. Кроме того, стоит обратить внимание на финансовую отчетность компании, собственный капитал, прибыль, а также на количество клиентов. Важно обращать внимание на наличие международных рейтингов. Дополнительно стоит прочитать отзывы клиентов о работе компании.

— Как правильно следует выбирать ценные бумаги для покупки?

— Многое зависит от индивидуальных потребностей инвестора. Есть бумаги, которые ориентированы на долгосрочный период. Как правило, это бумаги крупных корпораций, которые давно вышли в траекторию своего роста и которым нет необходимости завоевывать рынок. А есть бумаги тех компаний, которые растут быстро, и, соответственно, такие акции могут содержать риск. Если в первом случае ожидаемый доход может быть ниже, то во втором случае доход, возможно, будет выше рыночных ставок. Поэтому инвестор для начала определяет свои цели. Следует покупать акции тех компаний, чьими продуктами и услугами вы пользуетесь. Также советую диверсифицировать свой инвестиционный портфель, чтобы снизить риски и приумножить капитал.

— Бауыржан Турсынович, опишите, пожалуйста, ваш подход к инвестированию.

— Я придерживаюсь консервативного подхода, когда акции в цене растут медленнее, но стабильнее. Как говорил кумир многих инвесторов Уоррен Баффет, рынок — это механизм передачи денег от нетерпеливых к терпеливым. Путь к успешным инвестициям лежит через обучение и надежного брокера. Важно помнить о том, что при правильном подходе никогда не поздно начать инвестировать в ценные бумаги.

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