Смотри бой Шевченко vs Мерфи в приложении O!TV

В соглавном поединке турнира UFC 266 действующая чемпионка в женском наилегчайшем дивизионе Валентина Шевченко будет защищать свой титул против третьего номера рейтинга Лорен Мерфи.

Поединок начнется 26 сентября в 8.00. Прямая трансляция состоится на канале UFC ТВ в приложении O!TV.

«Я приду, возьму свой пояс и уеду домой. Это то, что я собираюсь сделать. Понимаю, что на таком уровне нет слабых соперников — каждый несет ответственность. Я усердно тренируюсь, чтобы остановить Мерфи и сделать то, что должна. Знаю, что Лорен будет сильна, но я уничтожу ее», — сказала Валентина Шевченко в интервью sports.ru.

Всего на счету у Валентины 21 победа и три поражения, у Мерфи — 15 побед и четыре поражения.



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