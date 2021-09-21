Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке

«Мигрантов мало, а те, что есть, уходят в курьеры и водители такси», — к такому выводу пришел финансово-экономический журнал Forbes, проанализировав вместе с экспертами ситуацию на российском рынке труда в постпандемический период.

Как пишут авторы издания, в таких отраслях, как строительство, транспорт и логистика, общепит и сфера услуг, где традиционно существенную долю трудовых ресурсов формируют мигранты, сейчас остро ощущают дефицит персонала.

«Первая волна пандемии весной 2020 года повлекла за собой существенный отток трудовых мигрантов. Трудящиеся из стран Средней Азии (Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана) массово вернулись домой из-за риска остаться без работы в условиях локдауна и опасения полного закрытия границ. И потом так и не вернулись», — цитирует Forbes директора департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталью Данину.

По официальным данным, до пандемии в стране ежегодно находилось от 9 миллионов до 11 миллионов иностранных граждан. В 2020 году их количество сократилось почти в два раза — почти до 6 миллионов мигрантов.

Сегодня, по подсчетам экспертов, больше всего персонала не хватает общепиту и строительной сфере. А все потому, что существенное количество оставшихся в России трудовых мигрантов переориентировали на себя транспорт и логистика (прежде всего речь о таких профессиях, как водитель такси и курьер).

Ресторанная отрасль все еще является высокорисковой для трудоустройства из-за возможных введений новых временных ограничений (как было в июне-июле 2021 года, когда в рестораны пускали только по QR-кодам) и нестабильного дохода из-за этого.

«Трудовых мигрантов в ресторанной отрасли было занято немало, — рассказывает Елена Юрийчук, операционный директор ресторанного холдинга «Тигрус». — Это на 100 процентов все, что связано с услугами по клинингу, и на 80-90 процентов сотрудники кухни. Уже в момент первого локдауна многие из них вернулись на родину или переквалифицировались на более востребованные профессии, например, доставщиками или сортировщиками заказов. А последний ввод QR-кодов еще больше усилил текучесть и сложность набора по этим категориям должностей. Сейчас выручки у заведений восстанавливаются и потребность в сотрудниках очень высокая, так что их дефицит сохраняется».

Что касается сферы строительства, то, по словам руководителя портала Migranto.ru Светланы Саламовой, к минусам работы на стройке относят травматизм, задержки зарплаты, нелегальное трудоустройство. Последнее становится причиной того, почему мигрант, приехавший в Россию на стройку, решает перейти в службу доставки или такси.

Другое объяснение этому приводит президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

«Курьеры и таксисты, в отличие от поваров и строителей, работают с агрегатором. То есть зарплату им выплачивают или раз в день, или раз в неделю. Причем зарплату они получают стабильно и их никто не «кидает». А на стройках и в общепите часто мигрантов обманывают, задерживают зарплату, поэтому эти отрасли считаются менее интересными для них», — резюмирует он.