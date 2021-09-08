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Бизнес

Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!

Подключайте удобное кассовое решение для вашего бизнеса — сервис «О!Касса» от оператора фискальных данных «НУР Телеком».

Первый месяц БЕСПЛАТНО! 

При подключении к сервису все пользователи получают БОНУС — первый месяц бесплатного обслуживания.

Есть два варианта работы ККМ-онлайн, пользоваться которыми просто и удобно: 

1. Через приложение «О!Касса» для iOS и Android.
2. Через web-интерфейс для ноутбуков и компьютеров.

Программная ККМ удобна для любого бизнеса, в особенности для курьеров или, к примеру, торговых точек на рынках. Сервис «О!Касса» обеспечивает передачу данных в Налоговую службу в режиме реального времени, соответствуя всем требованиям ГНС, которые вступили в силу в Кыргызстане с 1 июля 2021 года. Система обеспечивает удобство, надежность сохранности данных, оперативность, прозрачность и вашу мобильность.

Нужно ли регистрировать онлайн-ККМ? 

Да. Регистрация ККМ происходит в офисах обслуживания O!Store. Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации ПККМ — бесплатные. Стоимость оформления договора на обслуживание — 150 сомов с учетом всех налогов.

Подключайте сервис «О!Касса» и начинайте работать уже в течение дня! 

1. Заключите договор с оператором фискальных данных «НУР Телеком» в любом магазине O!Store. Весь перечень документов вы найдете на сайте: https://ofd.o.kg/.
2. Получите дальнейшие инструкции и совершите необходимые настройки.

Подробнее на сайте https://ofd.o.kg/

«О!Касса» — ваш бизнес-помощник!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/206449/
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