ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов

В качестве пилотного участка выбран Фрунзенский айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области.

28 августа 2021 года руководство ОАО «Кыргызтелеком» приняло участие в запуске трех соцпроектов — «Телемедицина», «Безопасная школа» и «Доступный цифровой мир».

Проект «Телемедицина»





ОАО «Кыргызтелеком» выступило с инициативой стать техническим партнером по внедрению проекта «Телемедицина» в Кыргызстане.

Данная инициатива была озвучена во время встречи председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Д.О.Косумбаева в Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики под председательством заместителя министра по цифровому развитию Б.И.Джангазиева с участием ЮНИСЕФ (26.08.21г.).

Таким образом, в тестовом режиме данный проект был реализован во Фрунзенском айыл окмоту на базе местного ГСВ. Поликлиника была обеспечена бесплатной интернет-связью и приобретена необходимая техника для организации видеосвязи.

Отныне врачи через видеозвонки могут провести консультации, обменятся необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм с коллегами из других учреждений здравоохранения республики, а также провести исследования и оценки.

Проект «Безопасная школа»

В этом же селе запущен второй социальный проект «Безопасная школа». В рамках данного проекта школа-гимназия № 1 Фрунзенского айыл окмоту обеспечена интернет-связью, установлены камеры видеонаблюдения в количестве трех штук. При помощи специального приложения для мобильных телефонов учителя, администрация школы, родители могут в онлайн-режиме просматривать, где и чем занимаются дети во время перемен и в свободное от занятий время.

Данный проект направлен на обеспечение комплексными услугами (интернет + видеонаблюдение) учебные заведения Кыргызстана, где приоритет отдается именно удаленным и труднодоступным селам.

Проект «Доступный цифровой мир»

Кроме названных инициатив, ОАО «Кыргызтелеком» установило вайфай-роутер с бесплатным интернетом в здании айыл окмоту. Теперь все жители данного села получили возможность свободно пользоваться интернет-связью у сквера местной администрации: сделать звонок близким и родным, онлайн записаться на прием к врачам. Дети, независимо от социального статуса, могут пользоваться интернет-ресурсами для развития и получения дополнительного образования.

Следует отметить, что цифровизация государственных услуг, обеспечение их доступности для населения — первоочередная задача, поставленная главой государства Садыром Жапаровым перед руководством компании, и ОАО «Кыргызтелеком» готово стать основным проводником в реализации различных цифровых госпрограмм, будь то сельское хозяйство, образование, здравоохранение и другие отрасли.