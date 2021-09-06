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Бизнес

Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков

19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Все граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Кыргызстана и имеющие право голоса, приглашаются в этот день на избирательные участки:

  • № 8159 — город Бишкек, посольство Российской Федерации, проспект Манаса, 55;
  • № 8162 — город Ош, Генеральное консульство Российской Федерации, улица Бобулова, 77;
  • № 8160 — город Кант, войсковая часть № 20022;
  • № 8161 — город Каракол, войсковая часть № 87366.

Голосование будет проходить с 8.00 до 20.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Обращаем внимание на обязательность соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при посещении избирательного участка.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204955/
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