Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков

19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Все граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Кыргызстана и имеющие право голоса, приглашаются в этот день на избирательные участки:

№ 8159 — город Бишкек, посольство Российской Федерации, проспект Манаса, 55;

№ 8162 — город Ош, Генеральное консульство Российской Федерации, улица Бобулова, 77;

№ 8160 — город Кант, войсковая часть № 20022;

№ 8161 — город Каракол, войсковая часть № 87366.

Голосование будет проходить с 8.00 до 20.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Обращаем внимание на обязательность соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при посещении избирательного участка.