Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»

Для удобства автовладельцев в мобильном приложении «Мой О!» обнулена комиссия за оплату автоналога. Пользователи могут рассчитать и сразу оплатить налог на транспорт через кошелек «О!Деньги». Услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Безналичная оплата позволяет значительно сэкономить время, ведь совершить платеж можно всего за несколько минут и даже не выходя из дома.

Данные об оплате моментально поступают в ГНС, а проверить статус можно на их сайте по коду квитанции.

Как оплатить автоналог:

Установите приложение «Мой О!». Откройте раздел «О!Деньги». Выберите «Налоги», затем «Налог на транспорт». Заполните данные. Подтвердите оплату.

Сумма налога рассчитывается автоматически. Электронную квитанцию можно сохранить или распечатать, отправив себе на почту или в мессенджер.

Через «О!Деньги» так же легко оплатить и другие категории налогов:

на недвижимое имущество;

земельный;

добровольный и обязательный патент.

Напомним, в 2021 году налог на транспортное средство необходимо оплатить до 1 сентября, на недвижимое имущество и земельный налог — до 2 сентября.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! + Saima. У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

«Мой О!» позволяет:

+ Управлять номером О! и заботиться о балансе близких.

+ Моментально переводить средства на кошельки и карты.

+ Бесконтактно оплачивать более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнять кошелек без комиссии в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037.