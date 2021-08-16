Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»

Для удобства автовладельцев в мобильном приложении «Мой О!» обнулена комиссия за оплату автоналога. Пользователи могут рассчитать и сразу оплатить налог на транспорт через кошелек «О!Деньги». Услуга предоставляется абсолютно бесплатно.
Безналичная оплата позволяет значительно сэкономить время, ведь совершить платеж можно всего за несколько минут и даже не выходя из дома.
Данные об оплате моментально поступают в ГНС, а проверить статус можно на их сайте по коду квитанции.
Как оплатить автоналог:
- Установите приложение «Мой О!».
- Откройте раздел «О!Деньги».
- Выберите «Налоги», затем «Налог на транспорт».
- Заполните данные.
- Подтвердите оплату.
Сумма налога рассчитывается автоматически. Электронную квитанцию можно сохранить или распечатать, отправив себе на почту или в мессенджер.
Через «О!Деньги» так же легко оплатить и другие категории налогов:
- на недвижимое имущество;
- земельный;
- добровольный и обязательный патент.
Напомним, в 2021 году налог на транспортное средство необходимо оплатить до 1 сентября, на недвижимое имущество и земельный налог — до 2 сентября.
О приложении
Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! + Saima. У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.
«Мой О!» позволяет:
+ Управлять номером О! и заботиться о балансе близких.
+ Моментально переводить средства на кошельки и карты.
+ Бесконтактно оплачивать более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.
+ Обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.
+ Пополнять кошелек без комиссии в широкой терминальной сети в шаговой доступности.
+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037.