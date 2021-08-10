13:31
USD 84.78
EUR 99.65
RUB 1.15
Бизнес

Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства

В рамках проекта «E-Quality — Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства» с 26 по 30 июля 2021 года состоялись встречи представителей Болгарской палаты образования, науки и культуры, Международного агентства по обеспечению качества InAQA с сотрудниками отделов социального развития Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской областных администраций, экспертами, преподавателями Кыргызстана.

В рамках встреч были обсуждены цели и задачи проекта, промежуточные результаты исследований, пути сотрудничества с государственными органами и другими заинтересованными сторонами в каждой из пилотных областей для развития навыков цифровой и финансовой грамотности, предпринимательства, лидерства у представителей целевых групп.

Целевыми группами проекта являются:

  • молодые трудовые мигранты, имеющие низкую квалификацию;
  • девушки и молодые женщины, имеющие ограниченный доступ к формальному образованию и развитию навыков;
  • члены семей молодых мигрантов как участники процесса внешней миграции;
  • государственные органы, курирующие вопросы поддержки молодых трудовых мигрантов;
  • образовательные организации различного типа.

В рамках визита были проведены рабочие встречи и семинары «Обучение и образование мигрантов — связь между национальными квалификационными рамками, EQF и системами накопления и перевода кредитов ECVET, ECTS», «Система обеспечения качества» для более чем 100 участников.

Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону +996708518081, e-mail: inaqa.publicfoundation@yandex.ru
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/203591/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
В Кемине родила 15-летняя девочка. Год назад ее выдали замуж в России
У Кыргызстана в Швейцарии новый посол
Депутатки ответили члену «Бир Бола», предлагающему сократить гендерную квоту
В Кыргызстане создали ситуативную игру по разделению домашнего труда
Жылдыз Бакашова просит ООН поддержать инициативу проведения конгресса женщин
В Подмосковье на складе фармкомпании нашли тело 56-летнего кыргызстанца
Воспитание и нравственность. Разработан новый стандарт школьного образования
Массовая драка в Москве. Всех мигрантов из Центральной Азии ставят на учет
Федерация мигрантов России проведет международный конкурс красоты. Условия
Мигранты, наркотики и штрафы. В милиции сообщили итоги рейда «Нелегал-2021»
Популярные новости
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от&nbsp;Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
Бизнес
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от&nbsp;Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
10 августа, вторник
13:24
В Каинды сообщили, что если родители не привьются, детей не пустят в школу В Каинды сообщили, что если родители не привьются, дете...
13:00
Предложение Минтранса. Нужен ли водителям опыт для перевозки пассажиров? Опрос
12:54
Внимание, розыск! В Алексеевке без вести пропал 47-летний Владимир Булатов
12:49
Депутат Умбеталы Кыдыралиев стал председателем правления ОАО «Кыргызалтын»
12:47
Марипов прокомментировал свою поездку на Audi-100 по дорогам Иссык-Куля