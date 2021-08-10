В рамках проекта «E-Quality — Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства» с 26 по 30 июля 2021 года состоялись встречи представителей Болгарской палаты образования, науки и культуры, Международного агентства по обеспечению качества InAQA с сотрудниками отделов социального развития Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской областных администраций, экспертами, преподавателями Кыргызстана.
В рамках встреч были обсуждены цели и задачи проекта, промежуточные результаты исследований, пути сотрудничества с государственными органами и другими заинтересованными сторонами в каждой из пилотных областей для развития навыков цифровой и финансовой грамотности, предпринимательства, лидерства у представителей целевых групп.
Целевыми группами проекта являются:
- молодые трудовые мигранты, имеющие низкую квалификацию;
- девушки и молодые женщины, имеющие ограниченный доступ к формальному образованию и развитию навыков;
- члены семей молодых мигрантов как участники процесса внешней миграции;
- государственные органы, курирующие вопросы поддержки молодых трудовых мигрантов;
- образовательные организации различного типа.
В рамках визита были проведены рабочие встречи и семинары «Обучение и образование мигрантов — связь между национальными квалификационными рамками, EQF и системами накопления и перевода кредитов ECVET, ECTS», «Система обеспечения качества» для более чем 100 участников.
Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону +996708518081, e-mail: inaqa.publicfoundation@yandex.ru