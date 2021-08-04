Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН

Индия приняла председательство в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 1 августа и в течение месяца будет проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на море, поддержание мира и борьбу с терроризмом. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Как отмечается, Постоянный представитель Индии при ООН Т.С. Тирумурти поблагодарил своего коллегу из Франции Николя де Ривьера за председательство в СБ ООН в июле.

В свою очередь Николя де Ривьер заметил, что Франция намерена работать с Индией по стратегическим вопросам, таким как морская безопасность, поддержание мира и борьба с терроризмом.

«Мы рады, что сегодня Индия принимает председательство в СБ ООН от Франции. Мы настроены на активную работу с Индией по стратегическим вопросам, таким как безопасность на море, поддержание мира и борьба с терроризмом, а также сохранение многосторонней системы для противостояния многочисленным текущим кризисам», — отметил в Twitter посол Франции в Индии Эммануэль Ленен.

Посол России в Индии Николай Кудашев поздравил республику с принятием председательства в СБ ООН и подчеркнул, что повестка дня Нью-Дели «охватывает насущные международные вопросы».

В первый день председательства Постоянный представитель Индии при ООН Т.С. Тирумурти провел брифинг для СМИ в штаб-квартире ООН по программе работы Совета безопасности на предстоящий месяц.

Также ожидается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди будет председательствовать на заседании СБ ООН в онлайн-формате, что станет первым заседанием с участием премьер-министра страны за долгое время. В последний раз тогдашний премьер-министр Индии П.В. Нарасимха Рао присутствовал на заседании Совета безопасности ООН в 1992-м.

Как сообщается, это первое председательство Индии в СБ ООН в период ее пребывания в качестве непостоянного члена СБ ООН в 2021-2022 годах.

Индия снова станет председателем Совета безопасности в декабре следующего года, в последний месяц двухлетнего срока ее полномочий.

Республика была избрана в качестве непостоянного члена СБ ООН и начала работу в совете 1 января 2021-го.