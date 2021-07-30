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Бизнес

Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?

Кому хочется терять деньги на комиссии и тратить время на походы в банк?

Одному нужно внести очередную оплату по кредиту, другому пополнить депозит, третьему отправить перевод на карту или пополнить расчетный счет.

С кошельком «О!Деньги» — все просто! Не нужно никуда идти, снимать наличность, а в некоторых случаях даже не придется оплачивать комиссию!

Без комиссии через кошелек «О!Деньги» можно:

  • погашать кредиты, пополнять расчетные и карточные счета ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
  • пополнять Mbank Online и карточные счета «Коммерческого банка Кыргызстан». И наоборот, нет комиссии и за переводы с Mbank Online на кошелек «О!Деньги»;
  • погашать кредиты ОАО «Дос-Кредобанк», МФК «АБН», МКК «Байлык Финанс», «БМКК», «Траст-Юнион», «Микро капитал», «Финансстандарт», Somo.kg.

Кстати, комиссия за пополнение карт «Элкарт» тоже снижена до 0,5 процента.

Помимо этого, через «О!Деньги» можно не выходя из дома погашать кредиты более 40 финансовых учреждений, а также пополнять кошельки и карты банков шести стран.

Чтобы воспользоваться услугой в приложении достаточно установить «Мой О!», пройти онлайн-идентификацию кошелька «О!Деньги» и выбрать нужный сервис в каталоге. Перевод поступает моментально, а электронный чек сохраняется в истории платежей.

Через терминалы О! тоже без комиссии!

Оплатить задолженность по кредиту, пополнить счет клиента «Халык Банка» или Mbank Online можно во всех платежных терминалах О! также без комиссии.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».
+ У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.
+ Клиентам доступно управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.
+ Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.
+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.
+ Пополнение баланса кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.
+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лицензия НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/202722/
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