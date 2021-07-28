17:33
USD 84.56
EUR 99.59
RUB 1.15
Бизнес

Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам

Многие кафе, рестораны, АЗС, магазины, медицинские и туристические компании в Кыргызстане уже пользуются преимуществами платежного сервиса «О!Деньги».

Почему индивидуальные предприниматели и владельцы крупного бизнеса предпочитают использовать кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» в качестве инструмента для приема онлайн-платежей?

Ответ прост: это простота, удобство и надежность.

  1. Простота получения денежных средств

Все платежи проводятся в реальном времени с мгновенным списанием и своевременным зачислением на расчетный счет компании.

  1. Забудьте о поиске сдачи и размене купюр

Бесконтактная оплата значительно экономит время клиентов и сотрудников. Ведь для оплаты пользователю достаточно совершить всего несколько кликов на своем смартфоне.

  1. Готовая программа лояльности

Покупатели боятся рассылок, спама и редко соглашаются заполнять анкеты для участия в программе лояльности. Это и не нужно! Применение цифровых технологий удобно для бизнеса и клиента и в то же время более экологично и экономично: предпринимателю нет необходимости тратиться на выпуск бонусных пластиковых карт. Вместо этого клиенты могут получить свой кешбэк в приложении, тем самым сэкономить, что добавляет мотивации покупать именно у вас.

  1. Развитие безналичной оплаты

Расширяйте возможности безналичной оплаты для своих клиентов с кошельком «О!Деньги».

Одно из преимуществ — готовая и постоянно растущая база пользователей и потенциальных клиентов, которые найдут и узнают ваш логотип в списке партнеров приложения. Пожалуй, еще никогда ведение своего бизнеса не было таким легким и приятным.

Еще ряд причин выбрать «О!Деньги»:

Как стать партнером? Всего три простых шага:

  1. Представление учредительных документов.

  2. Подписание договора.

  3. Обучение сотрудников.

«О!Деньги» — удобно для клиента, выгодно для бизнеса!

Наши контакты: +996 700 001 467, dengi@dengi.kg.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».

+ У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

+ Клиентам доступны управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.

+ Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги» в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнение баланса кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/202432/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
«Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран
Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
«Мой О!» — забота о близких в одном приложении
«Мой О!» на случай, когда срочно нужна наличка, а банкомата рядом нет
Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Популярные новости
Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в&nbsp;Бишкеке Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
Интервью с&nbsp;председателем правления ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Азизбеком Оморкуловым Интервью с председателем правления ОАО «РСК Банк» Азизбеком Оморкуловым
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Бизнес
Чем электронный кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; хорош для бизнеса? По&nbsp;пунктам Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
28 июля, среда
17:28
ГП «Кыргызкомур» на отопительный сезон собирается заготовить 600 тысяч тонн угля ГП «Кыргызкомур» на отопительный сезон собирается загот...
17:19
Итоги выборов. ЦИК обжалует решение суда по партии «Биздин Кыргызстан»
17:17
Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
17:08
Беспорядки в Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в ИВС ГУВД Бишкека
17:03
В Кыргызстан прибыла казахская вакцина QazVac