Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам

Многие кафе, рестораны, АЗС, магазины, медицинские и туристические компании в Кыргызстане уже пользуются преимуществами платежного сервиса «О!Деньги».
Почему индивидуальные предприниматели и владельцы крупного бизнеса предпочитают использовать кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» в качестве инструмента для приема онлайн-платежей?
Ответ прост: это простота, удобство и надежность.
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Простота получения денежных средств
Все платежи проводятся в реальном времени с мгновенным списанием и своевременным зачислением на расчетный счет компании.
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Забудьте о поиске сдачи и размене купюр
Бесконтактная оплата значительно экономит время клиентов и сотрудников. Ведь для оплаты пользователю достаточно совершить всего несколько кликов на своем смартфоне.
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Готовая программа лояльности
Покупатели боятся рассылок, спама и редко соглашаются заполнять анкеты для участия в программе лояльности. Это и не нужно! Применение цифровых технологий удобно для бизнеса и клиента и в то же время более экологично и экономично: предпринимателю нет необходимости тратиться на выпуск бонусных пластиковых карт. Вместо этого клиенты могут получить свой кешбэк в приложении, тем самым сэкономить, что добавляет мотивации покупать именно у вас.
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Развитие безналичной оплаты
Расширяйте возможности безналичной оплаты для своих клиентов с кошельком «О!Деньги».
Одно из преимуществ — готовая и постоянно растущая база пользователей и потенциальных клиентов, которые найдут и узнают ваш логотип в списке партнеров приложения. Пожалуй, еще никогда ведение своего бизнеса не было таким легким и приятным.
Еще ряд причин выбрать «О!Деньги»:
Как стать партнером? Всего три простых шага:
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Представление учредительных документов.
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Подписание договора.
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Обучение сотрудников.
«О!Деньги» — удобно для клиента, выгодно для бизнеса!
Наши контакты: +996 700 001 467, dengi@dengi.kg.
О приложении
Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».
+ У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.
+ Клиентам доступны управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.
+ Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.
+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги» в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.
+ Пополнение баланса кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.
+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037.