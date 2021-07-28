Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам

Многие кафе, рестораны, АЗС, магазины, медицинские и туристические компании в Кыргызстане уже пользуются преимуществами платежного сервиса «О!Деньги».

Почему индивидуальные предприниматели и владельцы крупного бизнеса предпочитают использовать кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» в качестве инструмента для приема онлайн-платежей?

Ответ прост: это простота, удобство и надежность.

Простота получения денежных средств

Все платежи проводятся в реальном времени с мгновенным списанием и своевременным зачислением на расчетный счет компании.

Забудьте о поиске сдачи и размене купюр

Бесконтактная оплата значительно экономит время клиентов и сотрудников. Ведь для оплаты пользователю достаточно совершить всего несколько кликов на своем смартфоне.

Готовая программа лояльности

Покупатели боятся рассылок, спама и редко соглашаются заполнять анкеты для участия в программе лояльности. Это и не нужно! Применение цифровых технологий удобно для бизнеса и клиента и в то же время более экологично и экономично: предпринимателю нет необходимости тратиться на выпуск бонусных пластиковых карт. Вместо этого клиенты могут получить свой кешбэк в приложении, тем самым сэкономить, что добавляет мотивации покупать именно у вас.

Развитие безналичной оплаты

Расширяйте возможности безналичной оплаты для своих клиентов с кошельком «О!Деньги».

Одно из преимуществ — готовая и постоянно растущая база пользователей и потенциальных клиентов, которые найдут и узнают ваш логотип в списке партнеров приложения. Пожалуй, еще никогда ведение своего бизнеса не было таким легким и приятным.

Еще ряд причин выбрать «О!Деньги»:

Как стать партнером? Всего три простых шага:

Представление учредительных документов. Подписание договора. Обучение сотрудников.

«О!Деньги» — удобно для клиента, выгодно для бизнеса!

Наши контакты: +996 700 001 467, dengi@dengi.kg.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».

+ У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

+ Клиентам доступны управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.

+ Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги» в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнение баланса кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037.