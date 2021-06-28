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Бизнес

Как отказаться от вредной привычки курить: что говорят последние исследования

Все больше заядлых курильщиков желают отказаться от вредной привычки. Многие выбирают между визитом к специалисту или поиском временной альтернативы.

У последних часто возникает вопрос, правда ли, что аэрозоль в электронных системах нагревания табака так же вреден, как и сигаретный дым? Эксперты также изучают этот вопрос.

Основываясь на различных исследованиях, им удалось выяснить, что альтернативное устройство нагревания табака выделяет в среднем на 90 процентов меньше вредных химических веществ по сравнению с сигаретами. Все потому, что в них полностью исключен процесс горения.

Рак и прочие заболевания, связанные с курением, вызывают канцерогены и смолы, образующиеся в процессе горения сигареты. Когда курильщик делает затяжку, температура на кончике сигареты превышает 800°C. В промежутке между затяжками температура несколько ниже — около 600°C. Такие высокие температуры провоцируют множественные химические реакции. В организм человека вместе с дымом попадают различные вредные и потенциально вредные компоненты.

В устройствах нагревания табака, напротив, полностью исключен процесс горения. Максимальная температура нагрева — 350°С.

Ученые из Японии провели клиническое исследование, которое подтвердило меньшее воздействие аэрозоля устройства нагревания табака на организм человека по сравнению с обычной сигаретой.

Клиническое исследование о влиянии аэрозоля на организм включало в себя три группы курильщиков. Первая и вторая группы использовали сигареты и системы нагревания табака без ограничений, третья — насовсем отказалась от курения. Каждый участник регулярно посещал клинику для сдачи анализов. По истечении 90 дней содержание вредных веществ в биомаркерах пользователей систем нагревания табака снизилось на 49-94 процентов.

Эксперты сделали вывод: научно доказано, что аэрозоль систем нагревания табака содержит на 90 процентов меньше вредных веществ, чем дым сигареты.

Важно помнить: хотя использование устройств для нагревания табака является намного менее вредным, чем курение обычных сигарет, оно не исключает всех рисков для здоровья. Самый безопасный выбор — не курить вообще.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198811/
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