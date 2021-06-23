Как воспользоваться услугами компании «Газпром Кыргызстан» удаленно

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса «Газпром Кыргызстан» настоятельно рекомендует потребителям не посещать офисы обслуживания населения, а пользоваться услугами компании удаленно:

1. Передавать показания газовых счетчиков

2. Платить за природный газ

3. Пользоваться другими услугами «Газпром Кыргызстан»

Заявку на услуги можно заполнить на официальном сайте или в мобильном приложении, которое бесплатно доступно на Android и iOS.