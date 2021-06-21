Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля

«Газпром Кыргызстан» и «Дос-Кредобанк» подписанием меморандума закрепили намерения по выработке бизнес-продуктов для поддержания предприятий малого, среднего бизнеса при газификации производства.

Меморандум открывает новое направление сотрудничества между компаниями. С 1 июля 2021 года компаниями совместно запускается беспроцентная рассрочка для населения и предпринимателей, в рамках которой можно получить комплекс услуг по газификации: монтаж газопроводов, приобретение материалов и оборудования для подключения к системе газоснабжения.

На эти услуги можно будет оформить рассрочку под 0 процентов на сумму до 250 тысяч сомов и сроком до 18 месяцев.

Представители компаний отмечают, что выработка выгодного финансового инструмента будет способствовать переходу населения и бизнеса от твердого топлива к экологичному природному газу.