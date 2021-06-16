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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»

В «Алтын-Ордо» компания построила 25 километров газопроводов, чтобы обеспечить природным газом свыше 1 тысячи 800 домовладений. Уровень газификации страны составил 35 процентов, что на 13 процентов выше, чем до начала деятельности «Газпром Кыргызстан».

Ежегодно «Газпром Кыргызстан» выполняет инвестиционную программу по строительству газовых сетей и новых объектов, чтобы как можно больше кыргызстанцев получили доступ к природному газу. Кроме «Алтын-Ордо», в 2021 году «Газпром Кыргызстан» строит газопроводы в селе Кок-Жар и жилмассиве «Рухий-Мурас».

В 2016-2020 годах «Газпром Кыргызстан»:

  • построил и реконструировал 112 километров магистрального газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы»;
  • построил свыше 875 километров уличных газовых сетей по 38 жилым массивам и населенным пунктам. Предоставили возможность подключиться к газу более чем 36 тысячам домовладений — 200 тысячам жителей;
  • реконструировал четыре газораспределительные станции: «Бишкек-2», «Сокулук», «Токмак», «Кант»;
  • реконструировал 67 километров газопровода отвода «Бишкек — Кант — Токмак»;
  • реконструировал АГНКС в селе Ленинском;
  • построил свыше 31 тысячи 400 квадратных метров производственных зданий;
  • провел капитальный ремонт свыше 100 километров малонадежных газопроводов.

С 2018-го переход на природный газ стал трендом в Кыргызстане — потребление выросло на 40 процентов. Это обусловлено тем, что природный газ — экологически чистое топливо, которое делает быт и отопление домов проще и комфортнее.

Как выросло потребление природного газа после начала деятельности «Газпром Кыргызстан»:

  • 210 миллионов кубометров — объем потребления природного газа в 2014 году, до начала деятельности компании;
  • 280 миллионов кубометров потребили кыргызстанцы в 2020-м. Прирост — 70 миллионов кубометров;
  • 40 процентов — рост потребления природного газа с 2014 по 2020 год среди населения;
  • свыше 60 тысяч — прирост абонентов с 2014-го.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/197842/
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Бизнес
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
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