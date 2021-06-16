«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»

В «Алтын-Ордо» компания построила 25 километров газопроводов, чтобы обеспечить природным газом свыше 1 тысячи 800 домовладений. Уровень газификации страны составил 35 процентов, что на 13 процентов выше, чем до начала деятельности «Газпром Кыргызстан».

Ежегодно «Газпром Кыргызстан» выполняет инвестиционную программу по строительству газовых сетей и новых объектов, чтобы как можно больше кыргызстанцев получили доступ к природному газу. Кроме «Алтын-Ордо», в 2021 году «Газпром Кыргызстан» строит газопроводы в селе Кок-Жар и жилмассиве «Рухий-Мурас».

В 2016-2020 годах «Газпром Кыргызстан»:

построил и реконструировал 112 километров магистрального газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы»;

построил свыше 875 километров уличных газовых сетей по 38 жилым массивам и населенным пунктам. Предоставили возможность подключиться к газу более чем 36 тысячам домовладений — 200 тысячам жителей;

реконструировал четыре газораспределительные станции: «Бишкек-2», «Сокулук», «Токмак», «Кант»;

реконструировал 67 километров газопровода отвода «Бишкек — Кант — Токмак»;

реконструировал АГНКС в селе Ленинском;

построил свыше 31 тысячи 400 квадратных метров производственных зданий;

провел капитальный ремонт свыше 100 километров малонадежных газопроводов.

С 2018-го переход на природный газ стал трендом в Кыргызстане — потребление выросло на 40 процентов. Это обусловлено тем, что природный газ — экологически чистое топливо, которое делает быт и отопление домов проще и комфортнее.

Как выросло потребление природного газа после начала деятельности «Газпром Кыргызстан»: