Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови

Коллектив MegaCom принял участие в акции по сдаче донорской крови, которая ежегодно проводится совместно с Республиканским центром крови в головном офисе компании.

В преддверии Национального дня донора крови в Кыргызстане добровольцами из числа работников ЗАО «Альфа Телеком» стали 54 человека. С самого утра к оборудованному в офисе MegaCom мобильному пункту стали собираться десятки желающих совершить добрый поступок. Согласно установленным правилам, перед процедурой сдачи крови сотрудники компании прошли все необходимые обследования.

«Данная акция проводится с целью сбора крови у добровольных доноров для последующей заготовки ее компонентов и обеспечения ими организаций здравоохранения Бишкека, — отмечает заведующая отделом выездной бригады РЦК Назгуль Кубатбекова. — MegaCom традиционно находится в рейтинге самых активных компаний, участвующих в акции по сбору крови, что говорит о высокой социальной ответственности ее работников. Каждый раз приезжая в MegaCom, мы рады видеть знакомые лица сотрудников, которые сдают кровь на регулярной основе, и тех, кто впервые отважился на этот шаг».

По словам представителя РЦК, потребность в компонентах крови есть всегда. Повышенный спрос наблюдается на свежезамороженную плазму, переливание которой дает хорошие результаты при борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, в донорской крови ежедневно нуждаются роженицы, люди с гематологическими и онкологическими заболеваниями, пациенты, перенесшие сложные хирургические операции, кыргызстанцы, пострадавшие в ДТП, и другие.

Благотворительная акция по добровольной сдаче крови проводится компанией MegaCom и Республиканским центром крови на протяжении восьми лет. За этот период в ней приняли участие более 400 сотрудников компании, сдавшие в общей сложности около 250 литров крови. По итогам сегодняшней акции удалось собрать порядка 24,3 литра донорской крови и ее компонентов.

MegaCom — социально ответственная компания, которая неравнодушна к нуждам кыргызстанцев. Наряду с проектами в области здравоохранения мобильный оператор регулярно поддерживает социальные инициативы, в том числе в сферах образования, культуры и спорта.