19:00
USD 84.63
EUR 102.93
RUB 1.16
Бизнес

Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови

Коллектив MegaCom принял участие в акции по сдаче донорской крови, которая ежегодно проводится совместно с Республиканским центром крови в головном офисе компании.

В преддверии Национального дня донора крови в Кыргызстане добровольцами из числа работников ЗАО «Альфа Телеком» стали 54 человека. С самого утра к оборудованному в офисе MegaCom мобильному пункту стали собираться десятки желающих совершить добрый поступок. Согласно установленным правилам, перед процедурой сдачи крови сотрудники компании прошли все необходимые обследования.

«Данная акция проводится с целью сбора крови у добровольных доноров для последующей заготовки ее компонентов и обеспечения ими организаций здравоохранения Бишкека, — отмечает заведующая отделом выездной бригады РЦК Назгуль Кубатбекова. — MegaCom традиционно находится в рейтинге самых активных компаний, участвующих в акции по сбору крови, что говорит о высокой социальной ответственности ее работников. Каждый раз приезжая в MegaCom, мы рады видеть знакомые лица сотрудников, которые сдают кровь на регулярной основе, и тех, кто впервые отважился на этот шаг».

По словам представителя РЦК, потребность в компонентах крови есть всегда. Повышенный спрос наблюдается на свежезамороженную плазму, переливание которой дает хорошие результаты при борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, в донорской крови ежедневно нуждаются роженицы, люди с гематологическими и онкологическими заболеваниями, пациенты, перенесшие сложные хирургические операции, кыргызстанцы, пострадавшие в ДТП, и другие.

Благотворительная акция по добровольной сдаче крови проводится компанией MegaCom и Республиканским центром крови на протяжении восьми лет. За этот период в ней приняли участие более 400 сотрудников компании, сдавшие в общей сложности около 250 литров крови. По итогам сегодняшней акции удалось собрать порядка 24,3 литра донорской крови и ее компонентов.

MegaCom — социально ответственная компания, которая неравнодушна к нуждам кыргызстанцев. Наряду с проектами в области здравоохранения мобильный оператор регулярно поддерживает социальные инициативы, в том числе в сферах образования, культуры и спорта.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/196895/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom за здоровый образ жизни!
MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области
Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с Днем защиты детей
Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и полку спецназа «Шумкар»
Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош» в приложении MEGA24
Смотрите финал Лиги чемпионов УЕФА в приложении MePlay
В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
Популярные новости
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи &laquo;Весенний драйв&raquo; Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи «Весенний драйв»
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводил в&nbsp;Японию кортеж Bi&nbsp;Taxi Сборную по футболу торжественно проводил в Японию кортеж Bi Taxi
ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей ОАО «РСК Банк» запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
8 июня, вторник
18:46
Фильм «Шамбала» участвует в конкурсе Imagine India Film Festival Фильм «Шамбала» участвует в конкурсе Imagine India Film...
18:42
Глава кабмина указал и. о. мэра Бишкека на недостатки и потребовал их исправить
18:30
9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:28
В Министерстве энергетики и промышленности сменился глава. Указ президента
18:17
Мэрия Бишкека пытается навести порядок возле рынка «Сары-Озон»