Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии

Вооруженные силы Индии осуществляют беспрецедентную миссию по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции далеко за пределами страны, сообщает Asian Lite International.

Как отмечает издание, Вооруженные силы Индии снискали международное признание, придя на помощь во время печально известного цунами в Индийском океане в 2004 году.

В результате стихийного бедствия пострадали большие участки побережья Индийского океана, и военные судна Индии пришли на помощь, предоставив гуманитарную помощь и помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации людям далеко за пределами морских границ страны.

Однако потребность в помощи в результате второй волны COVID-19 оказалась значительно выше.

Танкер ВМС Индии INS Jalashwa доставил контейнеры, заполненные жидким медицинским кислородом в Индию из Брунея. Танкер INS Shardul 14 мая доставил аналогичные грузы из Кувейта. Параллельно с доставкой грузов по воде самолеты ВВС Индии доставляют жизненно необходимый кислород из нескольких уголков земного шара.

К утру 12 мая воздушные судна ВВС Индии совершили 98 вылетов из разных стран, доставив 95 контейнеров вместимостью 793 тонны и другое оборудование весом 204 тонны из Сингапура, Дубая, Таиланда, Германии, Австралии, Бельгии, Индонезии, Нидерландов, Великобритании, Израиля и Франции.

В рамках операции Samudra Setu II семь кораблей ВМС Индии вернулись домой с 260 тоннами жидкого медицинского кислорода и кислородными баллонами из разных стран, включая Персидский залив и Юго-Восточную Азию.

Тем временем доковые судна, большегрузные автомобили и железнодорожные тележки военного назначения индийской армии перевозят тяжелую технику, генераторы кислорода и криогенные цистерны в различные штаты страны для обеспечения своевременной доставки.

В больницах, созданных Организацией оборонных исследований и разработок в Нью-Дели, Патне, Ахмедабаде, Лакхнау работают более 500 врачей и медсестер сил обороны. Большое количество полевых помощников медсестер, прошедших подготовку в области базового медицинского обслуживания, также было направлено для оказания помощи работникам здравоохранения.

Военизированные структуры Индии и местные добровольные организации также вносят свой вклад в оказание гуманитарной помощи. Так, например, в столице страны Нью-Дели организация Radha Soami Satsang Beas объединилась с военизированной Индо-тибетской пограничной полицией для оказания помощи инфицированным COVID-19.

Новая типично индийская гибридная модель оказания гуманитарной помощи, в рамках которой мужчины и женщины в униформе действуют совместно с общественными организациями в духе «безусловного служения», успешно выполняет свою миссию борьбы со смертельной болезнью.