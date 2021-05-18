17:38
USD 84.30
EUR 102.40
RUB 1.14
Бизнес

Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии

Вооруженные силы Индии осуществляют беспрецедентную миссию по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции далеко за пределами страны, сообщает Asian Lite International.

Как отмечает издание, Вооруженные силы Индии снискали международное признание, придя на помощь во время печально известного цунами в Индийском океане в 2004 году.

В результате стихийного бедствия пострадали большие участки побережья Индийского океана, и военные судна Индии пришли на помощь, предоставив гуманитарную помощь и помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации людям далеко за пределами морских границ страны.

Однако потребность в помощи в результате второй волны COVID-19 оказалась значительно выше.

Танкер ВМС Индии INS Jalashwa доставил контейнеры, заполненные жидким медицинским кислородом в Индию из Брунея. Танкер INS Shardul 14 мая доставил аналогичные грузы из Кувейта. Параллельно с доставкой грузов по воде самолеты ВВС Индии доставляют жизненно необходимый кислород из нескольких уголков земного шара.

К утру 12 мая воздушные судна ВВС Индии совершили 98 вылетов из разных стран, доставив 95 контейнеров вместимостью 793 тонны и другое оборудование весом 204 тонны из Сингапура, Дубая, Таиланда, Германии, Австралии, Бельгии, Индонезии, Нидерландов, Великобритании, Израиля и Франции.

В рамках операции Samudra Setu II семь кораблей ВМС Индии вернулись домой с 260 тоннами жидкого медицинского кислорода и кислородными баллонами из разных стран, включая Персидский залив и Юго-Восточную Азию.

Тем временем доковые судна, большегрузные автомобили и железнодорожные тележки военного назначения индийской армии перевозят тяжелую технику, генераторы кислорода и криогенные цистерны в различные штаты страны для обеспечения своевременной доставки.

В больницах, созданных Организацией оборонных исследований и разработок в Нью-Дели, Патне, Ахмедабаде, Лакхнау работают более 500 врачей и медсестер сил обороны. Большое количество полевых помощников медсестер, прошедших подготовку в области базового медицинского обслуживания, также было направлено для оказания помощи работникам здравоохранения.

Военизированные структуры Индии и местные добровольные организации также вносят свой вклад в оказание гуманитарной помощи. Так, например, в столице страны Нью-Дели организация Radha Soami Satsang Beas объединилась с военизированной Индо-тибетской пограничной полицией для оказания помощи инфицированным COVID-19.

Новая типично индийская гибридная модель оказания гуманитарной помощи, в рамках которой мужчины и женщины в униформе действуют совместно с общественными организациями в духе «безусловного служения», успешно выполняет свою миссию борьбы со смертельной болезнью.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/194283/
просмотров: 734
Версия для печати
Материалы по теме
Индия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Гаганьян»
Завершились кыргызско-индийские учения подразделений спецназа «Канжар»
Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в Джамму и Кашмире
Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице
Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Вместо библиотек ночные клубы. Посол Индии в КР о том, чего не хватает Бишкеку
Популярные новости
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
Бизнес
Вооруженные силы возглавляют борьбу с&nbsp;COVID-19&nbsp;в Индии Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
18 мая, вторник
17:17
После введения «Безопасного города» в бюджет поступило 1,7 миллиарда сомов После введения «Безопасного города» в бюджет поступило...
17:09
В Ошской области задержали больше 440 килограммов героина
16:57
Отмена итогов выборов в Бишкеке. Айжан Беккоенова не жаловалась в ЦИК
16:37
Ситуация с Кумтором. Бизнес-омбудсмен призывает стороны к переговорам
16:31
В селе Вознесеновка 17-летний парень покончил с собой