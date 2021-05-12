USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115

Институт акыйкатчи (омбудсмена) Кыргызской Республики и Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о своем партнерстве по расширению доступа граждан к бесплатной юридической помощи через службу горячей линии 115.

В рамках двухлетнего партнерства проект USAID «Жигердуу жарандар» будет оказывать поддержку институту акыйкатчи путем найма пятерых юристов-экспертов — трех в Бишкеке и двух в Оше. Данные юристы будут предоставлять бесплатные юридические консультации по горячей линии 115 и усиливать работу института акыйкатчи в этой области.

«USAID гордится тем, что сотрудничает с институтом акыйкатчи в вопросах увеличения количества и повышения качества юридических услуг, предоставляемых через горячую линию. Наше сотрудничество в этом направлении — это еще один шаг в наших усилиях, направленных на то, чтобы каждый гражданин Кыргызстана имел возможность получить бесплатные юридические консультации», — сказала г-жа Алдер Бартлетт, и. о. главы USAID в Кыргызской Республике.

Институт акыйкатчи и проект USAID «Жигердуу жарандар» будут тесно сотрудничать в целях повышения осведомленности населения о работе горячей линии через средства массовой информации и проведения широкой информационной кампании. Проект также будет способствовать повышению потенциала сотрудников института акыйкатчи, включая операторов горячей линии 115.

«Расширение возможностей института омбудсмена в предоставлении правовой помощи и бесплатных юридических консультаций будет способствовать не только укреплению и защите прав человека на территории нашей страны, что само по себе является одним из приоритетных направлений в деятельности аппарата акыйкатчи, но и более эффективному распространению информации, как о работе главного правозащитного органа республики, его направлениях и результатах деятельности, так и об инструментах установления быстрой коммуникации/связи и обращения за помощью к нашим специалистам посредством горячей линии 115 и недавно запущенного в Telegram чат-бота «Акыйкатчи-бот 115», — подчеркнул акыйкатчи Кыргызской Республики Токон Мамытов.

Обращение на горячую линию 115 позволяет кыргызстанцам получать бесплатные консультации по телефону по широкому кругу юридических вопросов, таких как земельные споры, гражданские права, вопросы правового статуса и семейные вопросы.

Линия 115 была запущена в 2015 году как служба защиты прав детей, но на сегодня она начала оказывать юридическую помощь по всем аспектам соблюдения прав человека. Ежегодно на горячую линию поступает около 8 тысяч звонков от кыргызстанцев — как внутри страны, так и за ее пределами.

Роль такой службы стала особенно важной во время пандемии COVID-19, которая обострила многие проблемы с соблюдением прав человека, такие как насилие в семье или трудовые отношения.

Проект «Жигердуу жарандар» финансируется Агентством по международному развитию США (USAID) и реализуется международной организацией FHI 360 в партнерстве с ACTED и ОО «Юристы Ферганской долины без границ».

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Назирой Мамбетакуновой, проект USAID «Жигердуу жарандар», ACTED, Бишкек, bishkek.FHI-PM@acted.org, (+996) 770 701030 или с Айгерим Арзыматовой, экспертом отдела по управлению персоналом, организационной работы и сотрудничества, институт акыйкатчи, (+996) 555 625999.