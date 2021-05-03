Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24

По сложившейся традиции компания MegaCom совместно с Министерством образования и науки КР и Центром оценки в образовании и методов обучения предоставляют абитуриентам возможность онлайн-подготовки к общереспубликанскому тестированию (ОРТ), используя мобильный телефон.

Оператор MegaCom предлагает выпускникам школ, нацеленным на успешное поступление в вузы страны, пройти подготовку к ОРТ на кыргызском и русском языках в приложении MEGA24 совершенно бесплатно!

Для этого достаточно:

скачать приложение MEGA24 в Google Play или App Store;

перейти в раздел «МегаПортал», затем — в «Санарип мектеп» и после — нажать на баннер «Подготовка к ОРТ».

После регистрации вы сможете пройти тестирование, задания которого максимально приближены к ОРТ.

Напомним, что в 2021 году общереспубликанское тестирование пройдет с 17 по 23 мая.

Воспользуйтесь отличной возможностью получить высокие баллы по итогам тестирования и повысьте свои шансы поступления на бюджет в вуз вашей мечты!

Ваше образование — залог успешного будущего!