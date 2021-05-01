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Бизнес

На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович

Тэтэн Рыскулов родился в 1941 году в селе Кировка Таласской области.

С отличием окончил школу.

Поступил и успешно окончил химико-технологический факультет Университета имени Менделеева.

1966 — мастер цеха завода имени Ленина во Фрунзе;

1967 — начальник цеха завода имени Ленина;

1971 — аспирант Академии наук КССР;

1977 — преподаватель Кыргызского государственного женского педагогического института имени Маяковского;

1980 — декан химического и биологического факультета института имени Маяковского.

1999-2001 — генеральный директор Каиндинского сахарного завода;

2001-2005 — директор государственной резиденции президента.

Отличник народного образования Кыргызской Республики.

Был награжден различными правительственными наградами (Жогорку Кенеша, правительства, Министерства образования).

Всю свою научно-педагогическую, трудовую жизнь посвятил без остатка служению государству.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192541/
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