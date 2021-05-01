На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович

Тэтэн Рыскулов родился в 1941 году в селе Кировка Таласской области.
С отличием окончил школу.
Поступил и успешно окончил химико-технологический факультет Университета имени Менделеева.
1966 — мастер цеха завода имени Ленина во Фрунзе;
1967 — начальник цеха завода имени Ленина;
1971 — аспирант Академии наук КССР;
1977 — преподаватель Кыргызского государственного женского педагогического института имени Маяковского;
1980 — декан химического и биологического факультета института имени Маяковского.
1999-2001 — генеральный директор Каиндинского сахарного завода;
2001-2005 — директор государственной резиденции президента.
Отличник народного образования Кыргызской Республики.
Был награжден различными правительственными наградами (Жогорку Кенеша, правительства, Министерства образования).
Всю свою научно-педагогическую, трудовую жизнь посвятил без остатка служению государству.