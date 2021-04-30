09:20
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Бизнес

MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области

MegaCom безвозмездно обеспечивает сотовой связью и интернетом всех абонентов мобильного оператора, находящихся в Баткенской области, на период до полной стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Компания понимает, что в условиях обострения обстановки на границе Кыргызстана и Таджикистана нашим соотечественникам в регионе крайне важно оставаться на связи и иметь возможность в любую минуту связаться с родными и близкими.

В этой связи руководством мобильного оператора принято решение о предоставлении абонентам MegaCom, а также представителям государственных ведомств и служб, задействованных в урегулировании конфликтной ситуации в Баткенской области, бесплатных пакетов с исходящими звонками и интернет-трафиком.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192225/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
Акция к 15-летию MegaCom! Скидки до 100 процентов на премиальные номера
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и обмена данными
MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
30 ночей бесплатного интернета от MegaCom в честь месяца Рамазан
Популярные новости
Прочитай и&nbsp;отправь начальнику: как получить плюс 12&nbsp;тысяч сомов в&nbsp;год к&nbsp;зарплате Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате
Подарки к&nbsp;15-летию MegaCom! 1&nbsp;год в&nbsp;сети = 1&nbsp;ГБ интернета Подарки к 15-летию MegaCom! 1 год в сети = 1 ГБ интернета
Айбек Кыштобаев. Тарифы на&nbsp;проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на&nbsp;горожан Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Бизнес
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
30 апреля, пятница
09:15
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящ...
09:06
ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром
09:02
УВД Баткенской области: Ситуация вблизи границы остается напряженной
08:55
«Манчестер Юнайтед» забил «Роме» шесть голов в полуфинале Лиги Европы УЕФА
08:49
Ситуация на границе. ООН выразила обеспокоенность