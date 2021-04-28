15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения

Ровно 15 лет назад на телекоммуникационном рынке Кыргызстана появился сотовый оператор MegaCom. Коммерческий запуск сети состоялся 28 апреля 2006 года.

Первые тарифные планы «Сүйүнчү», «Сөз» и «MegaХит» стремительно завоевали доверие сотен тысяч абонентов MegaCom благодаря гибкой и выгодной тарификации. Сегодня услугами компании пользуются около 3 миллионов абонентов по всей стране. Свыше 3 тысяч крупнейших коммерческих организаций и государственных ведомств сделали свой выбор в пользу корпоративной связи MegaCom.

— Я пользуюсь услугами MegaCom почти 15 лет и все это время остаюсь преданным абонентом компании. Все мои друзья, родственники, пациенты знают, что мой номер никогда не меняется, — поделилась своими впечатлениями о дружбе с MegaCom врач Гульнара Ташибекова.

— Когда MegaCom появился на рынке, наша семья одной из первых приобрела SIM-карты нового оператора. В то время я еще учился в школе, — вспоминает юрист Эрлан Ажиев. — На протяжении 15 лет мы используем полезные и актуальные услуги MegaCom, удобные тарифы и, конечно, надежную связь. Я поздравляю всех абонентов и коллектив сотового оператора с 15-летием компании! Пусть у миллионов абонентов MegaCom всегда будет отличная связь!

— Я являюсь пользователем MegaCom уже 14 лет 9 месяцев и 12 дней и сама шокирована этим фактом. Оказывается, я консерватор в плане связи. Для меня это очень важно, потому что моя работа непосредственно связана с интернетом и телефонными звонками, — отмечает журналист Диля Юсупова. — Я рада, что связь меня не подводит и не зря я являюсь верным поклонником оператора MegaCom. Я хотела бы пожелать компании удачи, дальнейшего развития и расширения покрытия сети!

MegaCom — высокотехнологичный оператор связи, который обеспечивает качественной связью и скоростным интернетом абонентов, проживающих на 99 процентах населенной территории Кыргызстана.

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков республики, ежегодно пополняя госбюджет на миллиарды сомов.

MegaCom с гордостью заявляет, что 100-процентный государственный пакет акций компании обеспечивает бюджетные поступления с каждого заработанного сома.

Регулярная социально-благотворительная деятельность MegaCom составляет часть корпоративной стратегии и отражает ценности организации. На протяжении 15 лет оператор оказывает активную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, патронируемым домам престарелых и детским домам, расположенным в разных уголках страны, стараясь удовлетворить основные потребности социально уязвимых кыргызстанцев.

Традиционно компания поддерживает проекты в сфере искусства и спорта. За прошедшие 15 лет MegaCom многократно принимал участие в самых масштабных мероприятиях республики в качестве генерального партнера.

Сотовый оператор активно сотрудничает с госструктурами по проектам цифровизации. Примером плодотворного взаимодействия MegaCom и государства можно назвать успешно реализованные совместно с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызстана высокотехнологичные мобильные сервисы.

Технологии не стоят на месте, среди абонентов ежемесячно растет спрос на современные услуги связи. Это мотивирует MegaCom к постоянному техническому развитию. Работа по модернизации оборудования ведется специалистами оператора непрерывно. Поскольку каждый сотрудник, нацеленный исключительно на отличный результат выполняемых задач и принимаемых решений, понимает: от его профессионализма зависит качество связи, которой пользуются миллионы абонентов.

MegaCom — первый и единственный оператор сотовой связи в стране, прошедший международную сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015. Компания высоко ценит своих коллег и гордится их достижениями. К слову, в MegaCom немало сотрудников, которые трудятся в компании со дня ее основания и тепло отзываются о своей работе.

— Компания прошла разные ступени развития. На начальном этапе мы пережили уверенный рост и становление, сейчас компания более зрелая, мы реализуем амбициозные и сложные проекты. Поэтому в компании всегда интересно работать, — подчеркивает директор по информационным технологиям ЗАО «Альфа Телеком» Михаил Пшеничников.

— MegaCom действительно стал моей второй семьей. Здесь я провожу очень много времени. Меня родные иногда даже ревнуют к работе, — отмечает руководитель отдела биллинга компании Кристина Рудометкина. — Мы понимаем, что MegaCom для абонентов — это часть их жизни, но и абоненты для компании — часть нашей жизни. Без них MegaCom не может существовать. Поэтому мы должны быть единым целым и приносить пользу друг другу.

— Когда я пришла работать в MegaCom, его офис находился в трех разных местах — в ЦУМе, «Илбирсе» и микрорайоне «Аламедин-1», — делится своими воспоминаниями специалист поддержки продаж ЗАО «Альфа Телеком» Аида Тыналиева. — Помню, как 15 лет назад всех удивило, что на самых видных местах висят большие баннеры «Сүйүнчү». Многие интересовались, что это значит. А потом выяснилось, что это реклама новой сотовой компании.

— На этапе становления компании сотрудники MegaCom не считались с личным временем, работали днем и ночью. Благодаря этому вход компании на рынок был весьма эффектным, — заметил руководитель отдела мониторинга и охраны объектов компании Искендер Абдыашым уулу.

— Наша компания ценит каждого своего сотрудника — от рядового специалиста до руководителя. Ее по праву можно назвать кузницей кадров. Многие из тех, кто начинал 15 лет назад вместе с MegaCom, сегодня работают в крупных зарубежных проектах, и мы очень гордимся этим, — отмечает руководитель отдела транспорта и логистики ЗАО «Альфа Телеком» Бакытбек Кыдыров.

За 15 лет MegaCom стал одним из главных игроков на телекоммуникационном рынке страны. Сотовый оператор, его руководство и ключевые сотрудники неоднократно удостаивались высоких наград как в области качества, так и по другим ключевым показателям.

Азат Базаркулов, генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком»:

— За эти годы компания добилась признания миллионов абонентов, став надежным цифровым партнером для каждого кыргызстанца. Сегодня MegaCom — это успешный телеком-оператор Кыргызстана, занимающий лидирующие позиции по покрытию сети и качеству предоставляемых услуг. Компания инвестирует средства в развитие собственной сети, модернизацию оборудования, расширение географии охвата и строительство ВОЛС в регионах республики.

За 15 лет пропускная способность сети MegaCom увеличилась примерно в 26 тысяч раз, потребление интернет-трафика — в 24 тысячи раз, при этом цена на интернет снизилась почти в 5 тысяч раз.

MegaCom поддерживает инициативы по развитию и цифровизации госуслуг, сервисов и процессов фискализации, разрабатывая и запуская инновационные продукты. Во взаимодействии с профильными ведомствами мы осуществили успешный запуск сервисов по использованию госуслуг онлайн через приложение MegaPay.

К юбилею компании мы подготовили ряд проектов, ключевым из которых станет ремонт отделения Городской третьей детской больницы, принимающей маленьких пациентов со всей страны. MegaCom как организация, уделяющая особое внимание поддержке проектов в сфере здравоохранения, приняла решение перенаправить средства, заложенные на торжественные мероприятия в честь 15-летия MegaCom, улучшение условий лечения детей, ведь вопрос здоровья нации и будущего поколения сейчас особенно актуален.

Уважаемые абоненты! Поздравляю вас с 15-летием MegaCom и благодарю за верность и поддержку государственного оператора связи! Азат Базаркулов

Сегодня невозможно себе представить мир без сотовой связи, а Кыргызстан — без оператора MegaCom, который задает рыночные тренды и воплощает смелые идеи. А ведь всего 15 лет назад многие не могли даже предположить, до каких масштабов вырастет компания.

MegaCom — надежный оператор связи!