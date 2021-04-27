14:56
USD 84.80
EUR 102.60
RUB 1.13
Бизнес

Акция к 15-летию MegaCom! Скидки до 100 процентов на премиальные номера

Не упустите шанс приобрести VIP-номера MegaCom категорий «Серебро», «Золото» и «Платина» со скидкой до 100 процентов!

Акция, приуроченная к 15-летию мобильного оператора MegaCom, действует с 26 апреля по 16 мая 2021 года во всех центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom по Кыргызстану.

Консультанты компании с удовольствием помогут вам выбрать легко запоминающийся номер с уникальной комбинацией цифр.

Как воспользоваться скидкой, посетив центры продаж MegaCom?

  • Для получения 100-процентной скидки (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Серебро» абоненту достаточно подключить один из следующих 28-дневных пакетов тарифной линейки «Интернет»: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно» или «Интернет Регион» (только для доступных регионов);
  • скидка 90 процентов (стоимость — 300 сомов) на «Золотые» номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно»;
  • скидки 80 процентов (стоимость — 1500 сомов) на номера категории «Платина 7500» и 70 процентов (стоимость — 4500 сомов) на номера категории «Платина 15000» действуют при подключении к 28-дневным тарифным пакетам «Интернет Безлимит» или «Все Безлимитно».

Подробнее о пакетах тарифного плана «Интернет» читайте на официальном сайте компании.

Подчеркните свою индивидуальность вместе с MegaCom!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191712/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и обмена данными
MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
30 ночей бесплатного интернета от MegaCom в честь месяца Рамазан
Онлайн-календарь Орозо в приложении MEGA24
MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
Популярные новости
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Бизнес
Акция к&nbsp;15-летию MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера Акция к 15-летию MegaCom! Скидки до 100 процентов на премиальные номера
Прочитай и&nbsp;отправь начальнику: как получить плюс 12&nbsp;тысяч сомов в&nbsp;год к&nbsp;зарплате Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате
Перечислить помощь движению &laquo;Ветераны 365&raquo; можно через &laquo;О!Деньги&raquo; Перечислить помощь движению «Ветераны 365» можно через «О!Деньги»
Успей поучаствовать в&nbsp;акции &laquo;Керемет Банка&raquo;: Депозит открывай&nbsp;&mdash; iPhone получай! Успей поучаствовать в акции «Керемет Банка»: Депозит открывай — iPhone получай!
27 апреля, вторник
14:43
Президент подарил центру реабилитации семьи и детей деньги на автомобиль Президент подарил центру реабилитации семьи и детей ден...
14:42
Акция к 15-летию MegaCom! Скидки до 100 процентов на премиальные номера
14:04
Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате
14:00
Как пандемия повлияла на страхование жилья и грозит ли Госстраху банкротство
13:56
Итоги выборов. Партия «Эмгек» вложила в избирательную кампанию больше всех