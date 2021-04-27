Акция к 15-летию MegaCom! Скидки до 100 процентов на премиальные номера

Не упустите шанс приобрести VIP-номера MegaCom категорий «Серебро», «Золото» и «Платина» со скидкой до 100 процентов!

Акция, приуроченная к 15-летию мобильного оператора MegaCom, действует с 26 апреля по 16 мая 2021 года во всех центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom по Кыргызстану.

Консультанты компании с удовольствием помогут вам выбрать легко запоминающийся номер с уникальной комбинацией цифр.

Как воспользоваться скидкой, посетив центры продаж MegaCom?

Для получения 100-процентной скидки (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Серебро» абоненту достаточно подключить один из следующих 28-дневных пакетов тарифной линейки «Интернет»: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно» или «Интернет Регион» (только для доступных регионов);

(стоимость — 0 сомов) на номера категории абоненту достаточно подключить один из следующих 28-дневных пакетов тарифной линейки «Интернет»: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно» или «Интернет Регион» (только для доступных регионов); скидка 90 процентов (стоимость — 300 сомов) на «Золотые» номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно»;

(стоимость — 300 сомов) на номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно»; скидки 80 процентов (стоимость — 1500 сомов) на номера категории «Платина 7500» и 70 процентов (стоимость — 4500 сомов) на номера категории «Платина 15000» действуют при подключении к 28-дневным тарифным пакетам «Интернет Безлимит» или «Все Безлимитно».

Подробнее о пакетах тарифного плана «Интернет» читайте на официальном сайте компании.

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