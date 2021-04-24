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Бизнес

Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай

Компания MegaCom и ОАО «Халык Банк Кыргызстан» объявляют о проведении совместной акции «MegaPay подключай, карту Visa получай».

Идентифицируй мобильное приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store) в ближайшем из Центров продаж и обслуживания MegaCom в городе Бишкеке и получи специальный подарочный сертификат, при предъявлении которого в любом столичном филиале ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на твое имя будет выпущена карта Visa на льготных условиях:

  • выпуск – бесплатно;
  • первый год обслуживания – бесплатно;
  • обналичивание средств в банкоматах любого банка Кыргызстана – без комиссии.

Акция действует с 21 апреля по 15 июля 2021 года.

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay:

  • возможность оплаты более 500 товаров, услуг и сервисов быстро, удобно и безопасно;
  • доступ к цифровым государственным услугам онлайн;
  • увеличенный лимит общей суммы платежей в месяц (200 тысяч сомов);
  • обналичивание средств через перевод на карты «Элкарт» и VISA различных коммерческих банков КР;
  • возможность осуществлять переводы денежных средств.

Напомним, с апреля 2021 года в мобильном приложении MegaPay стали доступны погашение кредитов и пополнение расчетных и карточных счетов ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Комиссия за услугу – 0 сомов!

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191379/
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