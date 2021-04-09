MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош

Накануне, 8 апреля, компания MegaCom как социально ориентированная организация открыла в Оше велосезон-2021. Грандиозное мероприятие под лозунгом «MegaCom – за спорт и здоровый образ жизни», ставшее для сотового оператора традиционным, прошло при поддержке мэрии южной столицы.

Долгожданный велопробег, приуроченный к грядущему 15-летию компании, собрал на центральной площади Оша более 1,5 тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни, которых заранее проинструктировали о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Перед стартом всем участникам вручили фирменные футболки и защитные маски от MegaCom.

Участники велопробега разных возрастов – жители и гости Оша – с соблюдением необходимых санитарных норм и ПДД дружной колонной проследовали по центральным улицам города.

На финише для велолюбителей была подготовлена развлекательная программа с зажигательными конкурсами и приятными подарками от мобильного оператора MegaCom.