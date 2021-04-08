Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты

7 апреля в Манаме (Бахрейн) прошло 7-е заседание исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации. В заседании принял участие президент Кыргызского футбольного союза Канатбек Маматов. Также на заседании присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

В ходе заседания Канатбек Маматов предложил финансировать различные бизнес-проекты.

«Пандемия COVID-19 внесла и вносит свои коррективы в футбольную жизнь каждой страны и cейчас пока не собирается отступать, в связи с чем возникает проблема с финансированием футбола везде, как внутри страны, так и со стороны таких международных институтов, как АФК. А если пандемия продолжится еще несколько лет, то такая же проблема может возникнуть и у ФИФА. Тогда у таких стран, как Кыргызстан, где у государства ограничен бюджет, будут большие проблемы. А в мире таких стран не мало. Поэтому предлагаю ФИФА и АФК, пока есть возможности у них, помочь футбольным ассоциациям создать новые источники финансирования. Например, ФИФА готова выдать беспроцентные кредиты для решения проблем, связанных с COVID-19. Но у некоторых ассоциаций могут возникнуть проблемы с возвратом этих финансов. Поэтому если у кого есть идеи по созданию такого источника финансирования с помощью этих кредитов, то ФИФА должна поддержать вплоть до бизнес-проектов», — отметил он.

Отметим, на данном заседании исполнительный комитет АФК выслушал информацию о финансовом положении AФК на 2021 год.