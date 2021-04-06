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Бизнес

Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет

«Бакай Банк» уже третий год поддерживает забег Jaz Demi, который проводит компания Nomad Sport. После года локдаунов забег 2021 года стал по-настоящему особенным.

4 апреля прошел традиционный массовый забег весны Bakai Bannk Jaz Demi, приуроченный ко Дню города Бишкека. В качестве бегунов в забеге приняли участие 2 тысячи 500 человек, которые пробежали дистанции 5, 10 и 21,1 километра.

Впервые в рамках Bakai Bank Jaz Demi посетители смогли заказать карты VISA прямо в стартово-финишном городке. 12 победителей забега на 21,1 километра получили премиальные карты VISA Gold от «Бакай Банка» с бесплатным обслуживанием на все время действия.

После года карантинов забег стал праздником для горожан, и атмосфера была по-настоящему особенной. Участники получили заряд положительных эмоций, яркие фотографии и заслуженные медали финишеров.

Весенний забег при поддержке «Бакай Банка» проходит в третий раз с 2018 года, в 2020-м мероприятие не состоялось ввиду эпидемиологической ситуации.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/189050/
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