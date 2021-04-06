Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет

«Бакай Банк» уже третий год поддерживает забег Jaz Demi, который проводит компания Nomad Sport. После года локдаунов забег 2021 года стал по-настоящему особенным.

4 апреля прошел традиционный массовый забег весны Bakai Bannk Jaz Demi, приуроченный ко Дню города Бишкека. В качестве бегунов в забеге приняли участие 2 тысячи 500 человек, которые пробежали дистанции 5, 10 и 21,1 километра.

Впервые в рамках Bakai Bank Jaz Demi посетители смогли заказать карты VISA прямо в стартово-финишном городке. 12 победителей забега на 21,1 километра получили премиальные карты VISA Gold от «Бакай Банка» с бесплатным обслуживанием на все время действия.

После года карантинов забег стал праздником для горожан, и атмосфера была по-настоящему особенной. Участники получили заряд положительных эмоций, яркие фотографии и заслуженные медали финишеров.























Весенний забег при поддержке «Бакай Банка» проходит в третий раз с 2018 года, в 2020-м мероприятие не состоялось ввиду эпидемиологической ситуации.

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