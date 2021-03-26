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Бизнес

При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!

Для тех, кто любит все и сразу и чтобы красиво!

Покупайте Honor 10 или Honor 20|20 Pro в O!Store до 31 мая и получайте фитнес-браслет Honor Band 5i В ПОДАРОК!

Что интересного в смартфонах

Honor 10 — двойная основная камера: 16-мегапиксельный цветной сенсор и 24-мегапиксельный черно-белый. Разрешение фронтальной камеры — 24 Мп, она тоже умеет размывать фон и обучена программно моделировать различные эффекты искусственного студийного освещения. Мощный аккумулятор с емкостью 3 400 мАч. Стоимость смартфона — 22 тысячи 990 сомов, такой удобно брать в рассрочку от 3 тысяч 832 сомов в месяц.

Honor 20|20 Pro — целых четыре объектива: 48, 16, 2 и 2 Мп! Только представьте, какие снимки вы сможете сделать с таким технологическим богатством! Фронтальная камера — 32 Мп. Емкий аккумулятор на 3 750 мАч, есть быстрая зарядка. Стоимость — 29 тысяч и 36 тысяч 690 сомов за PRO-версию, рассрочка начинается от 4 тысяч 834 сомов в месяц.

Что умеет подарочный фитнес-браслет Honor Band 5i

Браслет мониторит фазы сна, частоту сердечного ритма, имеет аж девять спортивных режимов, шагомер, функцию измерения уровня кислорода в крови и возможность управления музыкой.

Официальная гарантия от производителя. Заказывайте смартфоны Honor на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000 и получайте вдобавок +20 ГБ скоростного интернета в подарок. А еще при покупке смартфонов в O!Store вам будут начислены билеты для участия в лотерее «Весенний драйв». Вы получите шанс выиграть один из автомобилей Hyundai или смартфонов Tecno!

Приходите в магазины O!Store за подарками себе и своим близким.

Срок действия акции — с 25.03.2021 по 31.05.2021 включительно. Товар сертифицирован, количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан». Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021. Период проведения: с 07.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187727/
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