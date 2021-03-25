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Бизнес

Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»

Мобильный оператор О! предлагает инновационный сервис — приложение «О!Касса», который помогает эффективно вести бизнес из любой точки мира. Приложение имеет полный функционал обычного кассового аппарата, и его можно использовать на любом устройстве: ноутбуке, планшете или смартфоне.

В соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2020 года меняются условия использования контрольно-кассовых машин (ККМ). Всем организациям и предпринимателям при расчетах необходимо передавать данные с касс в Налоговую службу онлайн. Для этого между пользователем кассы и уполномоченным налоговым органом нужен посредник — оператор фискальных данных (ОФД). ОФД создает максимально комфортные условия для налогоплательщиков при взаимодействии с Налоговой службой и служит надежным звеном между ними.

ОсОО «НУР Телеком» включено в официальный реестр ОФД ГНС и с 1 марта 2021 года оказывает услуги по обработке, хранению и передаче фискальных данных в налоговую с соблюдением всех правил и требований законодательства.

Основные функции ОФД: 

  • онлайн-обработка информации о проведенных через ККМ расчетах;
  • оперативная передача в ГНС сведений, полученных через ККМ;
  • обеспечение сохранности данных;
  • информирование ГНС о заключении и расторжении договоров с предпринимателями на обслуживание.

Оформив договор с ОсОО «НУР Телеком» на оказание услуг ОФД сейчас, до 30 июня этого года вы сможете пользоваться приложением «О!Касса» совершенно бесплатно.

Преимущества онлайн-сервиса «О!Касса»: 

  • прозрачность: вы видите подробную статистику по продажам, товарам, сменам и кассирам;
  • мобильность: вы можете управлять продажами со смартфона из любой точки мира, а также контролировать работу сотрудников, продажи, время открытия и закрытия смены, деньги в кассе, возвраты и другую информацию;
  • удобство: электронный чек можно выслать клиенту на почту, в любой мессенджер, а при необходимости распечатать на мобильном принтере.

Начать пользоваться сервисом можно, скачав приложение «О!Касса» и заключив договор в любом магазине O!Store. Ознакомиться с необходимым перечнем документов можно на сайте

Скачать и установить приложение «О!Касса» можно по ссылке
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187604/
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